Ora non potrai più perdere una chiamata su WhatsApp: la nuova funzione promemoria

Dopo aver lanciato i promemoria per i messaggi, WhatsApp estende ora questa funzionalità anche alle chiamate perse. La novità, attualmente in fase di test nella versione 2.25.22.5 dell’app per Android, permette agli utenti di impostare un promemoria per ricordarsi di richiamare un contatto in un secondo momento. Una funzione utile nella gestione quotidiana delle comunicazioni, soprattutto quando non è possibile rispondere subito a una chiamata.

Il nuovo strumento si chiama “Promemoria” ed è già disponibile per un numero limitato di beta tester. Il suo funzionamento è semplice: accanto a ogni chiamata persa – visibile sia nella conversazione con il contatto sia nella scheda “Chiamate” dell’app – compare un pulsante dedicato per impostare un promemoria.

Come funziona il promemoria per le chiamate

I promemoria per le chiamate perse rappresentano un’evoluzione naturale nel percorso intrapreso da WhatsApp verso una gestione sempre più completa delle comunicazioni personali e professionali. L’app in realtà già notificava le chiamate perse. Ora, invece, dà la possibilità di pianificare le telefonate nel momento più opportuno.

Accanto a ogni chiamata persa nella scheda “Chiamate”, compare un pulsante dedicato per impostare un promemoria. Basta un tocco per scegliere l’intervallo desiderato. Sono disponibili alcune opzioni predefinite (2 ore, 8 ore, il giorno successivo), ma chi ha bisogno di maggiore flessibilità può selezionare manualmente data e ora. Quando arriva il momento, WhatsApp invia una notifica con il nome del contatto, la sua foto profilo e un link diretto alla chat dove è stato impostato il promemoria.

Funzione promemoria chiamate: privacy e diffusione

Come già accade per i promemoria dei messaggi, anche questi relativi alle chiamate sono privati e restano salvati solo sul dispositivo dell’utente. Attualmente, la funzione è riservata agli utenti che utilizzano la versione beta di WhatsApp per Android. L’azienda ha però confermato che il rilascio sarà graduale e raggiungerà un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Un piccolo passo avanti che conferma la volontà di WhatsApp di trasformarsi in uno strumento sempre più completo anche per l’organizzazione personale, integrando funzioni che vanno oltre la semplice messaggistica.