Tra poco sarà impossibile dimenticarsi un messaggio di WhatsApp: i test sulla funzione Promemoria

La versione Beta di WhatsApp v2.25.21.14 contiene una funzione chiamata Remind Me. Permette di impostare un promemoria quando non vogliamo rispondere subito a un messaggio. La funzione è in fase di test. L’obiettivo è non perderci i messaggi importanti a cui non riusciamo a rispondere sul momento.

Capita. Leggi un messaggio su WhatsApp, lo classifichi mentalmente come importante, decidi che vuoi rispondere ma ti fermi. Ti chiamano. C’è un’altra notifica ancora più importante a cui rispondere. Qualcuno ti chiama. Stai guidando. Devi salire in metro. Poi succede che ti dimentichi. Non rispondi più. O ti ricordi di rispondere quando non serve più farlo.

Ci sono molti motivi, al netto del ghosthing, per cui non rispondiamo a un messaggio. WhatsApp ora sta testando un modo per darci una mano a limitare i danni. Poi, ovviamente, potremmo sempre continuare a non rispondere ai messaggi a cui non vogliamo dare seguito. La nuova funzione si chiama Promemoria ed è comparsa in una versione Beta di WhatsApp.

Dove è stata trovata la funzione Promemoria

Lo ricordiamo sempre. Le Beta sono le versioni di un software che non sono ancora pronte per arrivare sul mercato. Sono versioni di test e vengono sviluppate per due motivi. Il primo è quello di verificare i bug, il secondo quello di raccogliere i feedback degli utenti. Apple ad esempio ha appena distribuito la versione Beta del sistema operativo iOS 26.

Per WhatsApp non è mai detto quando arriverà la Beta. Ne vengono testate varie, sia su Android che su iOS. Qualcosa entra subito, qualcosa non entra mai. In questo caso la funzione Promemoria è stata individuata dai autori del blog WABetaINfo nella versione di WhatsApp v2.25.21.14 per Android.

Come funziona Promemoria: l’attivazione della notifica

Il nome Promemoria è stato ripreso in Italia ma ufficialmente non c’è una traduzione nota. La funzione in inglese si chiama Remind Me e ha il design di una campanella, già usato in altre piattaforme per indicare le notifiche. Quando vogliamo rispondere a un messaggio ma non vogliamo farlo subito basterà selezionare il messaggio, scegliere Remind Me e impostare il timer.

La notifica che ci ricorda di rispondere a un messaggio può arrivare in 2, 8, 24 ore o in un intervallo scelto da noi. All’ora prestabilita arriverà una notifica con la campanella e un’anteprima del messaggio. Dalle prime analisi di questa funzione sembra che sia disponibili sia per i messaggi nelle chat singole che in quelle di gruppo.

Due note per la privacy.La prima, più semplice, è che il mittente dei messaggi non saprà mai che abbiamo impostato un promemoria per rispondere. Cosa che in effetti potrebbe creare qualche incidente diplomatico. La seconda è che il messaggio continuare a rispettare le policy della piattaforma sulla privacy: le informazioni sui promemoria non verranno salvate da WhatsApp.