Instagram sblocca una nuova funzione (e si avvicina a Facebook): come creare post di solo testo La nuova modalità “Crea per il Feed” è disponibile con gli ultimi aggiornamenti dell’app. Meta ha spiegato di aver introdotto questa funzione perchè ormai è diventata molto popolare nelle story.

A cura di Valerio Berra

Da underdog ad amirraglia. Instagram ha lanciato una nuova funzione che potrebbe cambiare l’uso che viene fatto della piattaforma, da sempre concentrata sulla pubblicazione di foto e video. Con l’ultimo aggiornamento del social network è diventato possibile accedere alla modalità “Crea” anche dal Feed. Un passo che avvicina questa piattaforma alle funzioni di Facebook.

Detta in modo più semplice, adesso per pubblicare un post non è più necessario avere già in mente una foto o un video condividere con i propri contatti. Si può anche condividere solo un messaggio di testo, esattamente come siamo abituati a fare quando vogliamo pubblicare una story senza immagini.

Come funziona la nuova modalità “Crea per il Feed”

I primi passaggi sono gli stessi che seguiamo di solito. Si apre l’app e si clicca su “+” in alto a destra. Arrivati qua, invece che cercare un contenuto dalla nostra galleria, da adesso potremo selezionare il primo riquadro che vediamo nella griglia, un quadrato nero con scritto “Aa”.

A questo punto saremo entrati nella “Text Mode”, una modalità con cui possiamo comporre delle slide con del testo da condividere direttamente sul nostro Feed insieme agli altri post. Da quello che si può vedere con le prime prime prove dall’app, questa funzione è ancora molto limitata rispetto a tutte le possibilità con vengono offerte nelle story.

Un portavoce di Meta ha spiegato che a Fanpage.it che la società ha scelto di introdurre questa funzione guardando alle popolarità che la modalità "Crea" aveva ottenuto nelle story: "Abbiamo cercato di portare nel Feed alcune delle funzionalità che le persone amano utilizzare nelle story, inclusa la condivisione di contenuti testuali".