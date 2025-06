Instagram a pagamento: cosa significa il messaggio di Meta che ti propone un abbonamento

video suggerito

In queste ore potresti aver ricevuto una notifica sul tuo profilo Instagram direttamente da Meta che ti chiede se vuoi continuare a utilizzare le sue piattaforme con le inserzioni personalizzate o vuoi abbonarti a 7,99 euro al mese e non vedere più le pubblicità.

In realtà, la possibilità di abbonarsi alle piattaforme Meta per continuarle a utilizzare senza inserzioni personalizzate esiste già da un po', anche se inizialmente il prezzo era diverso. Se ricevi questo messaggio, le opzioni sono quindi due: puoi abbonarti se vuoi impedire a Meta di tracciare i tuoi dati e quindi proporti pubblicità personalizzate, oppure puoi continuare a usare i tuoi social come hai fatto finora senza costi aggiuntivi.

Cosa significa il messaggio di Meta

Come si legge nel messaggio di Meta, l'opzione di un abbonamento esiste soltanto nei Paesi dell'Unione europea. L'azienda di Mark Zuckerberg l'ha dovuta introdurre per rispettare i requisiti normativi esistenti in Ue in materia di privacy: per farlo ha creato una versione delle sue app senza inserzioni personalizzate. Attenzione, questo non significa che dal social scompariranno i contenuti di brand, ma che l'utente non vedrà più le pubblicità personalizzate.

Quali sono le due opzioni

Sul Centro assistenza di Meta c'è una pagina che spiega proprio cosa cambia tra queste due opzioni: se decidi di abbonarti, per prima cosa non potrai più usare le app di Meta gratuitamente, ma dovrai pagare un abbonamento "a partire da 7,99 euro al mese" (si legge nel messaggio che arriva sulla propria app di Instagram), in cambio i tuoi dati non saranno più trattati per le inserzioni. Tuttavia, "continuerai – spiega Meta – a vedere post, messaggi o altri contenuti brandizzati di aziende e creator, come se seguissi un brand o un creator". Inoltre, se hai un profilo professionale, questa scelta potrebbe svantaggiarti, in quanto – come viene spiegato qui – "la tua capacità di fare pubblicità e monetizzare con le inserzioni sarà ridotta".

L'altra opzione, invece, consiste semplicemente nel continuare a utilizzare Instagram e Facebook senza nessun costo aggiuntivo, ma accettando che Meta utilizzi i tuoi dati per personalizzare le pubblicità. Nel messaggio, infatti, vicino alla voce "Usa senza costi aggiunti con le inserzioni" c'è evidenziata anche la frase "La tua esperienza attuale".

Quanto costa l'abbonamento di Meta

In realtà, leggendo nel dettaglio le informazioni contenute sul Centro assistenza di Instagram, scopriamo che l'abbonamento mensile non ha un prezzo uguale per tutti. Se clicchiamo infatti sulla voce "Scopri di più sui prezzi", leggiamo che il prezzo dell'abbonamento mensile può variare in base al numero di account Facebook e Instagram associati al Centro gestione account da cui ti abboni.

Le possibilità sono due. Se ci si abbona da sito su Facebook.com o su Instagram.com, il prezzo è di 5,99 € al mese per un account, più 4 € al mese (o il prezzo nella valuta locale applicabile) per ogni account aggiuntivo. Se si vuole continuare a usare i social delle rispettive app, sia che sia stata scaricata dall'App Store di Apple sia che da Google Play Store, allora il prezzo sale: 7,99 € al mese per un account, più 5 € al mese (o il prezzo nella valuta locale applicabile) per ogni account aggiuntivo.

Cosa fare quando ricevi il messaggio di Meta

A questo punto hai tutti gli elementi per fare una scelta consapevole. Se non vuoi abbonarti e continuare a usare i social di Meta come hai fatto finora, ti basta cliccare "Usa senza costi aggiuntivi con le inserzioni". Se invece non vuoi più vedere pubblicità personalizzate e soprattutto non vuoi impedire a Meta di tracciare i tuoi dati a questo scopo, puoi decidere di abbonarti.

Ad ogni modo, Meta consente in ogni momento di cambiare idea: quindi anche se oggi scegli di continuare senza costi aggiuntivi, puoi abbonarti anche in un secondo momento (o viceversa), accedendo al Centro gestione account di Meta e selezionando l'opzione "Preferenze relative alle inserzioni".