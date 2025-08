Instagram cambia, le nuove inserzioni bloccano l’app: come togliere le “pause pubblicitarie”

Instagram ha introdotto un nuovo tipo di pubblicità all’interno dei feed. Ora gli utenti possono trovare delle inserzioni che bloccano il flusso sui social. Non possono essere tolte, non possono essere saltate. Bisogna vederle fino a quando non scade il timer.

Instagram ha introdotto un nuovo formato pubblicitario. Sono avvisi che rimangono fissi, non si possono chiudere, non si può passare oltre. Bisogna solo aspettare che la pubblicità finisca. L’avviso è stato segnalato anche in Italia. Come riporta il Post, nel riquadro sotto l’avviso compare una scritta: “Pausa pubblicitaria. Potrai proseguire la navigazione tra poco”.

Dalla mole, ancora bassa, di segnalazioni possiamo dedurre che Instagram abbia appena iniziato il roll out della sua nuova funzionalità. L’idea però è chiara e soprattutto era già stata vista in altri mercati. Circa un anno fa il giornalista Liv McMahon aveva segnalato sulla BBC la comparsa degli Ad Break, esattamente lo stesso tipo di pubblicità che ora è comparsa in Italia.

Perché Instagram mostra queste nuove pubblicità

Negli ultimi mesi gli utenti di Instagram sono stati raggiunti da una notifica. Dentro era spiegata unaa scelta abbastanza chiara: abbonarsi o continuare a vedere le inserzioni. L’uso senza inserzioni prevede un costo di 5,99 euro al mese e la garanzia che i dati non verranno utilizzati per le inserzioni. Quella senza inserzioni, ovviamente, è gratis.

Se scegliete l'opzione con le inserzioni potete poi definire ancor meglio il tipo di pubblicità che preferite. Se nel Centro Gestione Account selezionate Preferenze relative alle inserzioni potete anche scegliere l'Esperienza pubblicitaria. Anche qui le strade sono due: Inserzioni personalizzate o Inserzioni meno personalizzate.

Ecco. Se alla notifica che vie è arrivata avete risposto selezionando questo ultimo tipo di esperienza pubblicitaria, allora potreste trovarvi delle pubblicità tra un post e l’altro. Con le inserzioni meno personalizzati Meta si impegna a non usare i vostri dati ma in cambio di due cose. I messaggi a cui fare attenzione sono:

La tua navigazione potrebbe essere interrotta da pause pubblicitarie

La tua capacità di fare pubblicità e monetizzare con le inserzioni sarà limitata

Se non volete che il vostro feed venga interrotto da pubblicità che non si possono far scorrere le opzioni quindi sono due. La prima è quella di sottoscrivere un abbonamento mensile a Meta, la seconda è quella di cedere i parte dei propri dati per avere delle inserzioni personalizzate.