Instagram lancia Notes, la funzione con cui punta a seppellire Twitter Solo testo, niente immagini. Meta ha introdotto la possibilità di condividere messaggi con i propri amici: durano 24 ore e non devono superare i 60 caratteri.

A cura di Elisabetta Rosso

Instagram continua a trasformarsi. Rincorre TikTok, BeReal, e ora anche Twitter. E infatti decide di investire sui testi, non solo sulle immagini. Tra le nuove funzionalità annunciate c’è Notes, che permette agli utenti di scrivere un testo di 60 caratteri cliccando in cima alla loro casella di posta e selezionare i follower o le persone nel proprio elenco di amici intimi.

Il messaggio poi apparirà nella parte superiore della posta per 24 ore e le eventuali risposte arriveranno come messaggi diretti. Gli stessi tempi delle story, ma questa volta ad essere protagoniste saranno solo le parole.

Cosa c'è dietro al lancio di Notes

Il mese scorso i dipendenti di Meta si sono incontrati e hanno fatto un brainstorming per capire come costruire il prossimo Twitter. Non sono gli unici che cercano di rimpiazzare il social, si pensi a Mastodon, ma loro hanno già le spalle larghe e un bacino di utenti che senza iscriversi da un’altra parte potrebbero tranquillamente replicare la loro routine di Twitter su Instagram.

"Twitter è in crisi e Meta ha bisogno di riavere la sua magia", ha scritto un dipendente di Meta in un post, “prendiamo il loro posto”. E la nuova funzionalità Notes sembra proprio voler riempire quel vuoto, forse in attesa che qualcosa di più strutturato venga buttato in campo per fare una concorrenza feroce al social di Musk.

Come funziona Notes

Per la prima volta su Instagram vince il testo. Gli utenti infatti possono lasciare messaggi in cima alla casella di posta e selezionare chi può vederli. Possono scrivere testi da 60 caratteri (anche su Twitter c’è il limite di battute) con tanto di emoji, e saranno visibili solo per 24 ore, come per le storie. La società ha descritto la funzione come un modo per condividere "cosa si sta facendo" o “chiedere consigli” (Twitter varia di poco sul tema, chiede “cosa sta succedendo?).

Le note vengono scritte e conservate nel menu Direct Message, la pagina usata per inviare messaggi privati. Basta aprire il logo di Messenger in alto a destra e appariranno una sere di icone simili a quelle delle Storie ma che contengono note scritte dagli utenti. Per pubblicarne una bisogna cliccare sulla propria immagine del profilo che appare nella nuova sezione, digitare il testo, selezionare i contatti che possono visualizzarlo, e poi condividerlo.

Instagram ha spiegato che durante i suoi test ha scoperto che le persone apprezzavano la possibilità di avviare conversazioni allargate. "Connettersi con gli altri è il motivo per cui le persone vengono su Instagram", ha scritto Meta in un post. Proprio per questo ha fatto marcia indietro sui contenuti a schermo intero stile TikTok, e ha cominciato a investire su una condivisione social più intima.

Un vuoto nel mondo dei social

"La tossicità che circonda Twitter e in parte il comportamento della nuova dirigenza mi ha portato a credere che ci sia un'enorme opportunità per una piattaforma di microblogging con un diverso modello di business", ha spiegato Scott Galloway, professore di marketing alla New York University al New York Times. "In questo momento ci sono molte opportunità da cogliere dalle piattaforme dei social media e le persone lo percepiscono".