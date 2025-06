video suggerito

Cosa vuol dire il nuovo messaggio arrivato a tutti da WhatsApp: "Aggiungi la tua mail" In questi giorni potresti aver ricevuto un nuovo messaggio dall'account ufficiale di WhatsApp che ti invita ad aggiungere una mail di sicurezza al tuo account. Ecco a cosa serve e quali sono i passaggi per farlo.

Da qualche settimana ti sarai accorto anche tu di come i messaggi da parte dell'account ufficiale di WhatsApp siano diventati più frequenti. La maggior parte riguarda le nuove funzionalità per aumentare la sicurezza degli utenti che utilizzano l'app di messaggistica istantanea.

Dopo il messaggio che annunciava l'arrivo della possibilità di aggiungere un PIN di sicurezza alle proprie chat (qui vi abbiamo spiegato come fare), in questi giorni molti utenti potrebbero aver ricevuto un nuovo messaggio. Si tratta di un piccolo video informativo con qualche riga di spiegazione e riguarda la possibilità di aggiungere una mail per avere maggiore sicurezza in caso di recupero del proprio account.

Cosa dice il messaggio di WhatsApp

Partiamo con il dire che come per l'arrivo del PIN di sicurezza, anche qui possiamo stare tranquilli perché ci sono tutti gli elementi per credere che il messaggio arrivi davvero da WhatsApp e non si tratti di una truffa, come le tante che possono nascondersi dietro un semplice messaggio.

La chat, che è comparsa in automatico anche sui nostri account, non è intestata a un numero sconosciuto, ma a WhatsApp stesso. C'è la spunta blu che ne certifica l'autenticità e nella descrizione si legge "Account ufficiale di WhatsApp". C'è anche scritto che "le chat ufficiali di WhatsApp sono sempre contrassegnate da un badge azzurro di verifica e non ti chiederanno mai informazioni personali". Si tratta dello stesso account da cui è arrivato il primo messaggio sul caso Paragon.

Come fare per aggiungere la propria mail

Una volta appurata l'affidabilità del mittente del messaggio, vediamo cosa dice. Questo è il testo: "Aggiungi la tua e-mail per una maggiore sicurezza. Rendiamo il tuo account più sicuro. Se non riesci più ad accedere, per poterlo fare nuovamente in modo semplice e sicuro aggiungi e verifica il tuo indirizzo e-mail. Accedi a Impostazioni, tocca Account e scegli Indirizzo email".

Subito sotto il messaggio c'è un link con scritto "Inizia". Noi di Fanpage.it abbiamo testato la procedura sui nostri account. Per prima cosa si può fare solo da smartphone e non attraverso WhatsApp Web. Quindi una volta cliccato "Inizia" dal nostro cellulare, il sistema ci fa scegliere la mail che preferiamo, specificandoci che "Non è visibile agli altri". Si apre poi una schermata con uno spazio di sei caratteri e le istruzioni ci spiegano che dobbiamo completarlo con il codice di verifica arrivato sulla nostra mail. Lo facciamo e WhatsApp ci conferma che ora la nostra mail è verificata.

A cosa serve questa funzione

Per capire meglio perché inserire una mail sul proprio account WhatsApp si può ottenere qualche informazione in più andando sul sito web del Centro di Assistenza di WhatsApp a questo link. "Aggiungendo la tua e-mail su WhatsApp durante la registrazione – si legge – avrai un ulteriore livello di sicurezza e avrai la certezza di poter recuperare il tuo account, anche senza connessione per gli SMS o le telefonate". Ma anche chi non lo fa in fase di registrazione, può farlo andando nella sezione Impostazioni del proprio account, alla voce "Indirizzo e-mail".

In questo modo, "se dovessi aver bisogno di registrare nuovamente il tuo numero di telefono – si legge ancora – potrai usare l'indirizzo e-mail verificato per accedere nuovamente al tuo account seguendo i passaggi nell'e-mail che ti abbiamo inviato".

WHATSAPPA | A sinistra il messaggio da WhastApp, a destra il primo step della procedura