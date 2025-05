video suggerito

Cosa vuol dire il messaggio che arriva su WhatsApp: "Imposta il PIN sicurezza" WhatsApp sta inviando un messaggio ai suoi utenti. L'applicazione chiede di impostare un PIN per aumentare la sicurezza degli account. Per completare il processo servono pochi passaggi. Il messaggio arriva dall'account ufficiale di WhatsApp.

A cura di Valerio Berra

WhatsApp sta inviando un messaggio ai suoi utenti. Non sembra una truffa: arriva dall’account ufficiale di WhatsApp, lo capite perché ha come immagine di profilo il logo dell’app di messaggistica e la spunta blu che indica l’account verificato. Il messaggio è composto da poche righe, accompagnate da un video. A volte può succedere che WhatsApp mandi messaggi dai suoi account ufficiali lo abbiamo visto anche nel caso Paragon.

Lasciamo qui il testo completo: “Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Sapevi di poter impostare un PIN per rendere il tuo account WhatsApp ancora più sicuro? Attiva la verifica in due passaggi e raddoppia la protezione del tuo account”. L'account rimanda al sito ufficiale di WhatsApp.

Come impostare il PIN su WhatsApp

Da qui poi c’è un bottone che porta gli utenti a una nuova pagina. Le richieste che vengono fatte agli utenti sono due. Entrambe hanno l’obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza dell’applicazione. Prima viene richiesto di inserire e confermare un PIN di sei cifre e poi viene richiesta una mail con cui verificare il vostro account.

WHATSAPP | I passaggi richieste per impostare il PIN

Qui sopra vedete i passaggi dell’applicazione. Come potete immaginare per completare tutto bastano pochi minuti. Vi consigliamo di seguire tutti i passaggi, visto che questo accorgimento potrebbe aiutarvi in caso di attacchi o furti di account in futuro. La verifica in due passaggi è sempre una buona barriera di protezione da inserire nei vostri account. Se l'avete saltata, magari perché eravate di fretta, vi consigliamo di recuperarla appena potete.

Non è chiaro invece se arriveranno altri messaggi nella chat ufficiale di WhatsApp. Si tratta di un canale diretto con Meta, come viene specificato una volta entrati: “Ti diamo il benvenuto nella chat ufficiale di WhatsApp. Ti informeremo sulle novità. Riceverai consigli utili su come usare al meglio WhatsApp. Potrai archiviare o bloccare questa chat in qualsiasi momento”.