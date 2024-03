Cosa ha detto Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa: “Voglio cambiare qualcosa nel mio modo di vivere” L’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa è stata la prima uscita televisiva dell’imprenditrice dopo il caos dei pandori e la crisi con Fedez. Ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

C'era grande attesa per l'intervista televisiva di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, la prima apparizione in video da molti mesi a questa parte e la prima dopo il passaggio del ciclone mediatico per la vicenda dei pandori Balocco, che ha portato all'apertura di un'indagine da parte della procura, la prima dopo le voci di crisi con Fedez.

La tensione della vigilia

Ferragni aveva generato grande attesa per le intervista nelle ore precedenti alla messa in onda del programma, pubblicando diversi messaggi sui social con cui aveva contribuito a generare un livello di grande hype per l'incontro televisivo annunciato due settimane fa, nelle stesse ore in cui iniziavano a circolare le prime voci di crisi con Fedez, anche lui protagonista di una intervista in Tv a Che Tempo Che Fa, nei mesi scorsi.

I problemi giudiziari con le indagini sul caso Balocco

Il dialogo di Ferragni con Fazio è avvenuto in un contesto decisamente amichevole, in cui il conduttore ha premesso il suo interesse a spiegare la situazione senza voler entrare nel merito della vicenda giudiziaria, rispondendo in qualche modo alle polemiche che avevano preceduto l'intervista. Chiara Ferragni ha spiegato di aver vissuto male gli ultimi mesi di bufera mediatica: "Lo spartiacque è il 15 dicembre del 2023, con la sentenza antitrust. Fino a quel momento io pensavo di aver fatto classiche operazioni di beneficenza, ma in quel momento mi sono resa conto che se c'era un fraintendimento, allora significa che le cose si potessero fare meglio". Ribadendo i concetti espressi nell'intervista al Corriere della Sera di pochi giorni prima, Chiara Ferragni ha fatto ammenda dicendosi dispiaciuta per il possibile fraintendimento con chi ha acquistato i pandori Balocco frutto della sua collaborazione con l'azienda, aggiungendo: "A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori".

La relazione con Fedez e la crisi

Fazio ha quindi toccato il tema della sua relazione con Fedez, al centro di voci di crisi nelle ultime settimane. Ferragni non ha negato le difficoltà di questo momento: "Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all'altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi come ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte". Difficile capire se si sia trattao di un lapsus, ma in una delle sue risposte Ferragni ha parlato della sua relazione con Fedez al passato, dato che ha colpito molto gli spettatori.

Infine Chiara Ferragni, davanti a precisa domanda di Fazio sui suoi propositi per il futuro, ha ammesso di volersi concentrare molto di più sul presente e non imporsi troppe proiezioni sul futuro: "Penso di voler cambiare qualcosa non solo nel modo di comunicare, ma di vivere".