A un mese dal caso Balocco il profilo Instagram di Chiara Ferragni continua a perdere follower Tutto è cominciato con il caso dei pandori Balocco. Dopo che l'Antitrust ha multato le società di Chiara Ferragni per un'iniziativa di beneficenza legata alla vendita dei pandori, migliaia di utenti hanno cominciato a togliere il follow dalla pagina dell'influencer italiana.

A cura di Valerio Berra

Al momento il profilo Instagram di Chiara Ferragni ha 29.284.160 follower. I dati arrivano da Not Just Analytics, un portale specializzato nell’analisi dei profili social. È un numero alto per un creator italiano, anzi. Altissimo. E soprattutto è un numero che indica come il seguito non arrivi solo dall’Italia. Khaby Lame ha 79,8 milioni di follower sul suo profilo Instagram ma ormai parliamo di un fenomeno internazionale.

Guardando però la sua curva di acquisizione non si può che notare un dato. Il profilo di Chiara Ferragni è sempre stato in crescita. A volte i picchi sono stati netti, in occasione di post virali, copertine di riviste o dell’uscita di documentari e apparizioni in televisione. Uno dei picchi coincide con i giorni del Festival di Sanremo 2023, dove Chiara Ferragni era sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus.

La curva comincia a scendere il 18 dicembre del 2023. È il giorno in cui Chiara Ferragni ha pubblicato il video di scuse ai suoi follower per il caso dei pandori Balocco. Come sappiamo da questo momento è partita una lunga catena di eventi. Sono stati sollevati dubbi su altre campagne legate alla beneficenza, diversi brand hanno interrotto la collaborazione e la creator ha cambiato anche la strategia pubblicitaria per il suo profili. Al momento sta concentrando tutte le sue pubblicità solo sui suoi brand.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni

Il 17 dicembre 2023 Chiara Ferragni aveva 29.728.112 follower. Ad oggi quindi il numero di persone che hanno smesso di seguirla è arrivato a 443.952. Parecchie, soprattutto se si guarda alla costanza con cui queste le persone tolgono il follow dal suo profilo. Sempre secondo i dati di Not Just Analytics raramente il numero di persone che tolgono il loro follow scende sotto la quota di 3.000 al giorno. Il picco è stato il 19 dicembre, quando il numero di follower persi è stato in un solo giorno di 33.000. Certo, davanti al totale dei follower, questi numeri rappresentano ancora percentuali trascurabili.