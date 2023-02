Chiara Ferragni a Sanremo 2023, la storia dell’imprenditrice digitale che fattura milioni di euro Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger, designer e modella italiana, è stata scelta da Amadeus per ricoprire il ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2023: considerata da Forbes “l’influencer di moda più potente di tutto il mondo”, ha fondato nel 2009 il suo blog, trasformatosi in un impero.

Chiara Ferragni, tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, è la prima scelta da Amadeus per la kermesse. Blogger, designer e modella: è una delle donne più influenti in Italia e nel mondo, su Instagram conta oltre 24 milioni di follower. Fondatrice della collezione di abbigliamento da lei firmata, è anche amministratore delegato e fondatrice di TBS Crew Srl. Si divide tra il lavoro e i suoi figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez. Con lui conquistò l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza del capoluogo lombardo, per il loro impegno civile e solidale durante la pandemia Covid-19.

TheBlondeSalad, Chiara Ferragni crea il primo blog con l'ex Riccardo Pozzoli

Nel 2009 Chiara Ferragni creò insieme al suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli il blog TheBlondeSalad: da lì è partita la sua ascesa verso il successo. Dedicato alla moda e al lifestyle, pochi anni dopo diedero vita al brand di abbigliamento che porta il suo nome. Una drastica rottura della coppia mise fine alla collaborazione lavorativa tra i due lasciando che la Ferragni proseguisse da sola il suo percorso da imprenditrice: nel film Chiara Ferragni – Unposted, l'influencer chiarì cosa successe realmente nella relazione con Pozzoli. Spiegò di essersi sentita tradita, ma non sul piano sentimentale: nonostante la loro storia giunse al capolinea, continuarono a lavorare insieme. La drastica separazione avvenne poco prima che nascesse Leone Lucia Ferragni: "Riccardo Pozzoli stava vendendo alle spalle dell'ex compagna il 45 % della società" , l'entourage della Ferragni decise di preservare la gravidanza, aspettando dunque che partorisse per comunicarle il tradimento.

Chiara Ferragni diventa un case study all’università di Harvard

La scalata imprenditoriale di Chiara Ferragni che è riuscita a costruire un vero e proprio impero è diventata un caso di studio alla prestigiosa Business School di Harvard. L'imprenditrice è salita sulla cattedra per raccontare agli studenti il suo percorso lavorativo. "È stato fantastico Harvard! Grazie per aver reso The Blonde Salad un caso di studio aziendale e per averci invitato di nuovo" scrisse su Instagram a corredo di un'immagine di gruppo con gli allievi.

Nasce l'azienda TBS Crew Srl: per Forbes è "l’influencer di moda più potente di tutto il mondo"

Con il successo della TBS Crew SRL, di cui è fondatrice e amministratore delegato, ha poi conquistato, nel 2017, il titolo di "influencer di moda più potente di tutto il mondo" attribuitogli da Forbes America. La rivista americana premiò il successo della fashionn blogger la cui azienda gestisce oggi il giornale online e le azioni di The Blonde Salad, il blog diventato un business di successo. Ospita 40 marchi, una linea di accessori e abbigliamento firmato da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni Unposted e The Ferragnez 2 su Prime Video

Chiara Ferragni con la sua storia ha conquistato, oltre che il web, anche il piccolo e grande schermo. Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, a settembre dello stesso anno uscì al cinema "Chiara Ferragni – Unposted", il docu film sulla sua vita privata che conquistò il titolo di "film italiano più visto della stagione". Dopo la programmazione nelle sale, si posizionò tra i film più visti in Amazon Prime Video. Nel 2019 ha conquistato ancora una volta l'attenzione del pubblico di Prime Video, stavolta con tutta la famiglia: The Ferragnez – La serie è stato un vero successo tanto da programmare una seconda stagione.

L'impegno sociale e l'Ambrogino d'oro ritirato con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez nel 2020 hanno ritirato l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza concessa dall'amministrazione milanese a chi ha dato lustro alla città. I due influencer e imprenditori durante l'emergenza sanitaria causa Covid-19 hanno lanciato una raccolta fondi per l'ampliamento del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele, poi costruito in 12 giorni. A questo si aggiunse l'impegno come volontari dell'iniziativa "Milano aiuta", aiutando le persone in difficoltà regalandogli cibo.

Chiara Ferragni è anche paladina dei diritti delle donne e della comunità LGBTQIA+. In occasione del Coming Out Day nel 2022 disse la sua tra le stories: "È triste pensare che per molti sia ancora difficile farlo. Continueremo a lottare perché il coming out sia un momento di consapevolezza serena, sperando arrivi il giorno in cui non sarà necessario fare coming out per essere se stessi".

Il 2021 di Chiara Ferragni: "Felice di essere il mio capo"

Nel 2021 ottenne il 100 % del capitale sociale di TBS Crew SRL, diventando dunque l'unica proprietaria. "Sono così felice di essere al 100 % il mio capo" scisse in una nota.

Nel 2022 terminò il suo ruolo di "membro indipendente" del cds di Tod's , medesima situazione si verificò con Safilo Group. Il motivo è legato al cosiddetto "effetto Ferragni", quello che si verifica ogni volta che un'azienda annuncia una collaborazione con l'imprenditrice digitale: il titolo vola in borsa.

I progetti per il 2023: Sanremo e la casa nuova

Chiara Ferragni, scelta come co-conduttrice per due serate del Festival di Sanremo 2023, ha scelto di devolvere il compenso che percepirà all'associazione D.I.RE., la rete nazionale contro la violenza sulle donne. Tra i progetti futuri c'è il trasloco: l'influencer e il marito Fedez presto abbandoneranno l'attico a City Life per trasferirsi in una nuova casa acquistata sempre nella stessa zona. Una casa più grande con una vista sulla città di Milano, disposta su due piani con camere ampie, disimpegni, il tutto circondato da un grosso terrazzo.