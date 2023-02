L’amore tra Chiara Ferragni e Fedez: da “Vorrei ma non posto” alla nascita di Leone e Vittoria Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati per la prima volta nel 2016 e da allora non si sono più lasciati. La loro è una favola d’amore 2.0: la proposta all’Arena di Verona, il matrimonio in Sicilia, la nascita di Leone e Vittoria. Ecco tutte le tappe della storia d’amore dei Ferragnez, la coppia social più amata degli ultimi tempi.

A cura di Elisabetta Murina

"Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton". É con una simpatica presa in giro, contenuta nel brano Vorrei ma posto, che è nata la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez. I Ferragnez, come ormai sono conosciuti, sono la coppia più social degli ultimi tempi: seguiti da milioni di utenti su Instagram, condividono con i follower ogni aspetto della loro vita. Il primo incontro nel 2016, proprio grazie alla canzone in cui il rapper citava Matilda, il cane della giovane influencer. Poi una perfetta favola d'amore 2.0: la romantica proposta di matrimonio all'Arena di Verona, la nascita del primo figlio Leone Lucia Ferragni, il matrimonio in Sicilia e l'arrivo in famiglia della piccola Vittoria. Chiara Ferragni sarà anche co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, durante la prima e l'ultima serata. Ecco tutte le tappe della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez.

Il primo incontro e la citazione nella canzone "Vorrei ma non posto"

Come molte storie d'amore, anche quella tra Chiara Ferragni e Fedez è nata quasi per caso. A fare il primo passo, pur senza saperlo, è stato lo stesso Fedez, che in un verso del brano Vorrei ma non posto cantava: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John". Un riferimento non casuale, ma avvenuto dopo un primissimo incontro tra i due durante una serata milanese, in cui il rapper era rimasto talmente impressionato dall'influencer da citarla nella sua canzone. La diretta interessata a quel punto ha deciso di pubblicare sui social un breve video in cui canta quella parte del brano, poi il resto è nato da sè. "Lui l’ha visto e ha postato un video buffo su Snapchat in cui diceva ‘Chiara limoniamo'. Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi", ha raccontato l'influencer in una passata intervista a Vanity Fair.

La proposta di matrimonio all'Arena di Verona

Era il 6 maggio 2017 quando Fedez ha stupito Chiara Ferragni con una proposta di matrimonio all'insegna del romanticismo. Dopo essersi esibito nella magica cornice dell'Arena di Verona, il rapper ha chiamato sul palco la fidanzata (e futura moglie), si è inginocchiato e ha detto: "Non servono anelli per tenerci insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì". Poi dalla tasca ha preso un anello e ha chiesto all'influencer di sposarlo. Lei, commossa, ha subito accettato.

La nascita del primo figlio Leone Lucia Ferragni

Quasi un anno dopo la romantica proposta all'Arena di Verona, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leone Lucia. Il primogenito della coppia è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2018, con quasi tre settimane d'anticipo rispetto alla data prevista, presso il Cedars- Sinai Medical Center di Los Angeles. Un ospedale prestigioso dove "ha partorito anche Beyoncè", ha subito commentato la coppia, che ha poi condiviso i primi scatti di famiglia sui social.

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Sempre nel 2018, Chiara Ferragni e Fedez hanno coronato il loro sogno d'amore e sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato il 1 settembre nella cittadina di Noto, in Sicilia, davanti a familiari, compreso il figlio Leone Lucia, amici e diversi personaggi del mondo social e dello spettacolo. Un vero e proprio evento che ha catalizzato l'attenzione dei media per settimane, sia nella fase dei preparativi che nei giorni stessi dei festeggiamenti. Al momento dello promesse, Chiara Ferragni ha ripercorso il primo incontro con il marito, mentre Fedez ha citato Bukowski in una commovente lettera alla moglie: "Ti prometto che, anche se in ritardo, ci sarò sempre". La festa, in grande stile come tutte le nozze, si è svolta presso la Dimora delle Balze, un elegante castello del 1800.

La nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni

A distanza di qualche anno dal matrimonio, i Ferragnez hanno deciso di allargare la famiglia, dopo la nascita di Leone nel 2018. Chiara Ferragni ha annunciato pubblicamente di essere in dolce attesa di una femminuccia, la piccola Vittoria. La bambina è nata il 23 marzo 2021, questa volta a Milano, ed è stato Fedez a pubblicare la sua prima foto sui social. "La nostra Vittoria", ha scritto il neo papà bis nel condividere con i milioni di follower la gioia del momento. Anche la piccola, come il fratello maggiore, porta il cognome di entrambi i genitori.

The Ferragnez, la serie mostra la crisi e la terapia di coppia

La storia d'amore di Chiara Ferragni e Fedez è diventa una serie tv, uscita sulla piattaforma Amazon Prime nel dicembre 2021. Un racconto inedito, diviso in 8 episodi, della coppia più social e chiacchierata degli ultimi tempi: dalla gioia alle difficoltà come coppia, passando per le sedute insieme dallo psicologo, mostrate per la prima volta sul piccolo schermo. Un viaggio senza filtri nella vita dei Ferragnez, che ha raccolto migliaia di apprezzamenti e critiche, come ormai accade quotidianamente sui social. La seconda stagione è intanto in produzione e dovrebbe uscire a marzo 2023, dopo il Festival di Sanremo, pronta a raccontare un altro pezzo della vita dei Ferragnez.

La scoperta del tumore di Fedez e la vicinanza di Chiara

Nel marzo 2022, Fedez ha annunciato pubblicamente di essersi sottoposto a una delicata operazione chirurgica per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. La scoperta della malattia, per Fedez, è arrivata quasi per caso: si era recato a fare un esame generale quando una dottoressa, che passava di lì, si è accorta che qualcosa non andava nel suo pancreas. Poco dopo l'intervento, che ha dato l'effetto sperato permettendogli di riprendere in mano la sua vita, passo dopo passo. Fedez ora mostra quasi con orgoglio la grande cicatrice che ha sull'addome, ringraziando chi gli ha salvato la vita. E non può fare a meno di menzionare anche la moglie Chiara Ferragni, che non l'ha lasciato solo nemmeno un attimo. "É andato bene, spero sarà solo un brutto ricordo", aveva scritto sui social dopo l'operazione.

La nuova casa dei Ferragnez a CityLife

Dopo essersi lasciati alle spalle un periodo difficile, i Ferragnez stanno ora progettando il loro futuro. La coppia ha annunciato di volersi trasferire in una nuova casa, più spaziosa e moderna, sempre nella zona CityLife. Come ormai fanno con ogni aspetto della loro vita, anche in questo caso Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato sui social i primi scatti del futuro appartamento, ad oggi ancora in costruzione, dove contano di trasferirsi entro la fine dell'anno. Come si intravede dagli scatti, il futuro condominio dei Ferragnez sarà un complesso di lusso con giardini, palestra e piscina condominiale, oltre che un attico con diverse finestre panoramiche sullo skyline di Milano.