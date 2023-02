Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni, dalla lite a Sanremo alle foto di San Valentino Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? Dopo il Festival di Sanremo e il bacio del rapper con Rosa Chemical, i Ferragnez non si sono più mostrati insieme sui social. L’ultimo avvistamento a San Valentino: sono stati paparazzati mentre entrano in un portone a Milano. Poi l’influencer pubblica gli scatti di una gita fuori porta con i figli e il suocero, ma del marito non c’è traccia.

A cura di Elisabetta Murina

Dalla fine del Festival di Sanremo 2023 sembra che non si parli d'altro: cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? I Ferragnez sono davvero in crisi? Dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, la coppia non si è più mostrata insieme sui social. Se all'inizio poteva trattarsi solamente di una casualità, con il passare del tempo la questione è diventata sempre più insolita tanto da scatenare un interesse generale. L'influencer è poi tornata a mostrare la sua quotidianità ai milioni di follower su Instagram, con una piccola differenza: del marito non c'è traccia. Anche il rapper non si mostra più insieme alla moglie, fatta eccezione per un post vecchio in cui- senza citarla- sembrava dichiararle il suo amore. L'ultimo avvistamento il giorno di San Valentino.

La lite sul palco di Sanremo dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

È la finale del Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical scende dal palco dell'Ariston durante la sua performance e si avvicina a Fedez. Prima twerka sulle sue gambe, poi lo trascina con sé e, a fine brano, lo bacia con passione sulle labbra. Un gesto che non è di certo passato inosservato sui social e nemmeno agli occhi dei presenti, soprattutto a quelli della moglie Chiara Ferragni. Poco dopo infatti, in un video diventato ormai virale, si vedono i Ferragnez discutere animatamente sul palco durante una pausa pubblicitaria. Non si sa cosa si siano detti, ma gli animi erano tutt'altro che tranquilli.

Il silenzio sui social: Fedez e Chiara Ferragni non si mostrano più insieme

Dalla discussione sul palco dell'Ariston al silenzio sui social. Dopo quanto accaduto durante la finale di Sanremo 2023, che si pensa sia stata la scintilla di tutta la questione, i Ferragnez non si sono più mostrati insieme su Instagram (o su nessuna altra piattaforma). Non una foto, un video o un post con una dedica. Chiara Ferragni nel frattempo continua a condividere la sua vita di tutti i giorni, aggiornando continuamente le Stories Instagram, ma di Fedez non c'è traccia. Il rapper al contrario sembra voler mantenere un basso profilo e pubblica pochi aggiornamenti riguardo la sua quotidianità.

Leggi anche Chiara Ferragni ricorda il fitting prima di Sanremo: qual è il suo abito preferito del Festival

Le foto di San Valentino insieme a Milano

I primi segnali di coppia sono arrivati nel giorno di San Valentino. A lanciarli il sito Whoopsee.it (e non i diretti interessati) che ha pubblicato alcuni scatti di Chiara Ferragni e Fedez risalenti al tardo pomeriggio del 14 febbraio. Si tratta dei primi dopo il Festival di Sanremo e dopo le voci di una presunta crisi. Come mostrano le immagini, i Ferragnez stanno entrando in un portone nel centro di Milano, senza guardarsi o parlarsi, anzi, apparendo piuttosto distaccati. Il rapper è intento ad aprire la porta, mentre lei sta mandando un messaggio vocale al cellulare.

Chiara Ferragni con Leone, Vittoria e il suocero ma senza Fedez

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere un pomeriggio fuori città, in un agriturismo in mezzo al verde, insieme ai figli Leone e Vittoria. Nelle foto pubblicate su Instagram si vedono infatti i bambini mentre si divertono con la mamma immersi nella natura. Accanto a loro c'è anche il suocero, Franco Lucia, ma di Fedez non c'è traccia: non compare in nessuna foto della moglie o del padre. C'è chi pensa che questo sia solamente un ulteriore segnale di qualcosa che non va all'interno della coppia e chi invece crede che i rapporti con il suocero siano sinonimo di un buon legame tra i due coniugi. Al momento però non c'è nulla di certo.