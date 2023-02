Chiara Ferragni e Fedez insieme a San Valentino, le prime foto di coppia dopo le voci di crisi Whoopsee ha pubblicato alcune foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme, risalenti al giorno di San Valentino. Si tratta delle prime dopo il Festival di Sanremo e dopo le voci di crisi che stanno circolando in questi giorni. Il silenzio social però continua. Ma quindi è tutto nella norma o no?

A cura di Elisabetta Murina

Da quando è finito il Festival di Sanremo 2023 non si parla d'altro: che cosa è successo tra Fedez e Chiara Ferragni? Sono davvero in crisi? Dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical e la discussione con la moglie sul palco dell'Ariston, i Ferragnez non si sono più fatti vedere insieme sui social. L'influencer è tornata a pubblicare scatti della sua vita di tutti i giorni, in cui però non compare il marito. Lo stesso vale per lui: nel post di ringraziamento per l'esperienza a Sanremo, lei non c'è. In più non è passato inosservato il silenzio di San Valentino: nessuna foto o dedica. A fare chiarezza, a meno di 24 ore di distanza, ci ha pensato Whoopsee che ha pubblicato in esclusiva alcune foto che ritraggono la coppia per le via di Milano, scattate nel giorno dedicato agli innamorati.

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme a San Valentino

"Tutto nella norma", ha scritto Whoopsee nel pubblicare alcuni scatti che ritraggono Chiara Ferragni e Fedez insieme per la prima volta dopo il Festival di Sanremo e dopo le voci di una presunta crisi. Come mostrano le immagini, scattate nel tardo pomeriggio di San Valentino, i Ferragnez stanno entrando in un portone nel centro di Milano. Il rapper è intento ad aprire la porta, mentre l'influencer sta inviando a un messaggio vocale. I due non si parlano, non si guardano e appaiono piuttosto distaccati. In ogni caso si sono incontrati nel giorno dedicato agli innamorati e sembrerebbe che la situazione sia tornata nella norma, anche se il loro silenzio social continua.

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Fedez

Ancora non si sa con certezza cosa sia successo (ammesso che ci sia davvero qualcosa) tra la coppia più discussa degli ultimi tempi, che da quando è finito il Festival di Sanremo non si mostra più insieme sui social. L'equilibrio pare essersi rotto dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale: il cantante di Made in Italy ha trascinato il rapper sul palco e gli ha dato un appassionato bacio davanti alla moglie e ai milioni di spettatori. Un gesto che pare aver indispettito la co-conduttrice, come si vede in un video, ripreso da un utente, in cui i due discutono sul palco. Poi il silenzio. Nessun post, foto, video insieme. Nemmeno a Milano, nemmeno per San Valentino.