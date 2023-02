Fedez alla moglie Chiara Ferragni: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, poi cancella tutto Nella soap opera a puntate che è la crisi tra i Ferragnez, è Fedez a offrire l’ultimo spunto di discussione: una Instagram story che contiene un pezzo della canzone scritta per chiedere a Chiara Ferragni di sposarlo. Una dedica finita online e velocementew cancellata.

Prima la lite sul palco del Festival di Sanremo, poi l'allontanamento consumatosi dietro le quinte, l'improvvisa sparizione di Fedez e l'inevitabile silenzio social. Sono gli ingredienti della crisi matrimoniale dell'anno, quella che si starebbe consuumando in casa Ferragnez. Crisi per decodificare la quale è Federico Lucia a offrire l'ultimo spunto di discussione: una Instagram story dedicata alla moglie Chiara Ferragni e poi rimossa.

La story di Fedez per Chiara Ferragni

Arriva intorno alle 19 del 17 febbraio, a quasi una settimana dalla fine del Festival, il gesto apparentemente distensivo compiuto da Fedez verso la moglie. Gesto con il quale il rapper sembra assumersi – come dargli torto? – ogni responsaiblità. "Tu sei la mia calamita, io la tua calamità", ha scritto Federico citando se stesso e la canzone "Favorisca i sentimenti", scritta anni fa per chiedere a Chiara di sposarlo nel corso della romantica proposta di matrimonio all'Arena di Verona. Sono versi particolarmente azzeccati alla luce di quanto accaduto quest'anno quando Federico è riuscito nell'impresa di rubare la scena alla moglie, al suo debutto televisivo al Festival di Sanremo. C'era Chiara Ferragni sul palco ma l'attenzione era puntata sul marito discolo e sui suoi colpi di testa. Proprio come Fedez aveva previsto in quella canzone scritta quando ancora Chiara non era diventata sua moglie.

Fedez cancella la story e torna a stare in silenzio

Ma l'appeal generato da questa crisi è qualcosa che fa anche gioco ai Ferragnez, impegnati nelle riprese della seconda stagione della serie tv sulla loro vita. Anche per questo, per alzare ancora di qualche metro l'asticella della curiosità, Fedez ha cancellato la storia pochi minuti dopo averla pubblicata. Quasi a suggerire una sorta di pentimento per questa condivisione social alla quale la moglie si è sottratta. L'ennesima marachella. O forse l'ultima mossa sapiente della golden couple italiana.