Chiara Ferragni commossa per il messaggio della figlia Vittoria: “Sei la mamma più bella del mondo, sei come un cuoricino”

Da tempo ormai Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non pubblicare più sui social foto e video dei loro figli Leone e Vittoria. Una richiesta partita dal rapper e accolta dalla sua ex compagna. In queste ore, tuttavia, l'imprenditrice ha voluto condividere con i suoi follower, un tenerissimo messaggio ricevuto dalla figlia, che oggi ha 4 anni.

Chiara Ferragni e il messaggio della figlia Vittoria

Chiara Ferragni ha pubblicato uno screenshot che contiene il messaggio che le ha inviato la piccola Vittoria. Ovviamente la bambina, che solo quattro anni, non sa scrivere, ma ha imparato che basta cliccare sull'icona del microfono perché lo smartphone trascriva tutto ciò che viene detto. Così, ha sorpreso la sua mamma con una vera e propria dichiarazione d'amore. Chiara Ferragni ha accompagnato il testo del messaggio con una emoticon che rappresenta una faccina commossa.

Cosa ha scritto Vittoria alla mamma Chiara

Il messaggio che la piccola Vittoria ha mandato alla sua mamma è dolcissimo: "Tu sei la più bella del mondo. Lo sai, tu sei proprio la più bella del mondo. Sei come un cuoricino, mamma. Sei bellissima". La bambina ha continuato a ripetere quanto ritenga Chiara Ferragni la più bella del mondo. Il post è stato accolto da una valanga di commenti, tra cui quello della zia Valentina Ferragni: "Amore". E poi c'è chi ha rimarcato come ormai non si vedano da tempo contenuti dedicati ai figli dei Ferragnez:

Chissà come sono cresciuti/ Quanto mi mancano/ Che scricciolo, è come se fosse una piccola nipotina per tutti noi! Fortunata tu ad avere i tuoi bimbi e fortunati i tuoi bimbi ad avere una mamma come te.

I fan della coppia non hanno mai nascosto il dispiacere nel non poter più vedere Leone e Vittoria, ma il bene dei bambini e mettere dei limiti alla loro esposizione mediatica deve essere prioritario.