Francesca Ferragni mamma bis: è nata Lea, seconda nipotina di Chiara Ferragni Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno annunciato la nascita della piccola Lea, secondogenita dopo Edoardo. Chiara Ferragni diventa zia per la seconda volta.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno annunciato con un post pubblicato su Instagram la nascita della piccola Lea, la loro secondogenita. La piccola è arrivata il 5 luglio e i genitori hanno preferito tenere la notizia riservata per qualche ora prima di annunciarne la nascita. Per la coppia si tratta della seconda figlia. Il primogenito era stato Edoardo, nato nel 2022.

La notizia della nascita e il commento di Chiara Ferragni

Migliaia sono i like ottenuti dal post che annuncia la nascita della piccola Lea. Presente, tra gli altri, anche il commento di Chiara Ferragni che ha scritto emozionata: “Sono di nuovo zia”. Più numeroso il numero di nipoti per Valentina, la più piccola tra le sorelle Ferragni che ha scritto: “Quarta volta zia”. Ai due figli di Francesca, infatti, nel conteggio che la riguarda vanno aggiunti Leone e Vittoria, figli che Chiara ha avuto dall’ex marito Fedez.

L’annuncio della dolce attesa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni aveva annunciato di essere incinta per la seconda volta a gennaio, anche in questo caso con un post pubblicato su Instagram. Mostrando per la prima volta il pancione, la sorella della celebre infuencer si era volta direttamente al figlio maggiore per elaborare la didascalia che avrebbe accompagnato l’immagine. “Sei pronto a diventare fratello maggiore, Edo?”, aveva chiesto, mostrando una foto del piccolo impegnato a baciarle la pancia. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati il 9 settembre del 2023, a poco più di un anno dalla nascita del loro primo figlio. Un periodo sicuramente felice per l’intera famiglia Ferragni, precedente al momento in cui ile cosiddetto “scandalo Pandoro” avrebbe riscritto la vita e la carriera di Chiara, costringendola ad affrontare una drammatica crisi di immagine e la fine del suo matrimonio.