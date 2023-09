Francesca Ferragni sposa Riccardo Nicoletti: le prime immagini delle nozze Francesca Ferragni sposa Riccardo Nicoletti: in queste ore si stanno svolgendo le nozze della sorella di Chiara Ferragni al Castello di Rivalta, location da sogno che si trova in provincia di Piacenza. Ecco le prime immagini delle nozze.

A cura di Gaia Martino

È in corso in queste ore il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Poche informazioni sono trapelate sull'evento: la coppia ha deciso di festeggiare il coronamento del loro amore in una cerimonia blindatissima. Ma le stories Instagram di alcuni presenti svelano l'ingresso della sposa, pronta a giurare amore eterno allo storico fidanzato nonché padre di suo figlio Edoardo, nato nel giugno 2022. La proposta di matrimonio era arrivata nel giorno del 33esimo compleanno di Francesca, lo scorso marzo, poco dopo aver scoperto di essere incinta del loro primo figlio insieme.

L'ingresso di Francesca Ferragni sposa

Dopo l'ingresso dello sposo, Riccardo Nicoletti, con il figlio Edoardo tra le braccia, è arrivato il momento di Francesca Ferragni che ha deciso di farsi accompagnare all'altare da entrambi i genitori, Marina Di Guardo e Marco Ferragni. A gettare i petali per terra prima del passaggio della sposa i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, i figli di Fedez e Chiara. Quest'ultima insieme alla sorella Valentina e alle amiche di Francesca, Fiorella D'Amore e Simona Zanisi, sono le damigelle. Le immagini ritraggono la sposa estremamente emozionata mentre si dirige a dire il fatidico sì al marito.

Dove si sposano Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

La coppia ha scelto di sposarsi a Gazzola, un borgo romantico in provincia di Piacenza, precisamente al Castello di Rivalta, un castello di proprietà della famiglia Zanardi Lanzi, aperto anche al pubblico. Si tratta di una location molto gettonata per gli eventi della quale Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono innamorati. La sposa, in un abito firmato Atelier Emè, proprio come quello delle damigelle Valentina e Chiara, e la sua dolce metà hanno deciso di svolgere il rito proprio all'interno della struttura, come dimostrano i video circolati in questi minuti.