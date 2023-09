Chiara Ferragni piange al matrimonio della sorella Francesca, il discorso interrotto dalle lacrime

Chiara e Valentina Ferragni hanno tenuto un discorso in occasione del matrimonio della sorella Francesca con Riccardo Nicoletti. L’influencer italiana più famosa al mondo, in particolare, si è sciolta in lacrime di fronte ai tantissimi invitati presenti ricordando gli anni più belli trascorsi insieme ai suoi familiari. La prima a parlare è stata Valentina che ha dato grande padronanza di sè tenendo la scena senza sbavature, addirittura restando in piedi su una sedia. Più emotivamente coinvolta è apparsa Chiara che in diversi passaggi ha faticato a trattenere le lacrime (accanto a lei il marito Fedez, già oggetto di una polemica relativa alla sua mancanza di attenzione di fronte all'ingresso degli sposi).

Chiara si è commossa al matrimonio della sorella Francesca mentre leggeva un discorso precedentemente preparato per fare alla coppia i suoi migliori auguri per una vita felice:

Ogni volta che vedo Leone e Vittoria giocare insieme, guardarsi, avere bisogno l’uno dell’altra, è come essere trasportata indietro di 30 anni quando le stesse sensazioni le ho vissute io insieme alle mie sorelline. Nella vita ho poche certezze la famiglia e l’amore infinito che solo lei può dare è una di queste. E tu Franci per me sei stata quel primo amore, la prima amica, la prima compagna di avventure, la prima confidente, la presenza costante nelle mie giornate, la mia sicurezza. Qualsiasi cosa facevo, sapevo che c’eri tu a farmi da spalla e io a farla a te. Ci bastava uno sguardo per capirci, ma soprattutto per farci stare tranquille: non eravamo mai sole e soprattutto non ci saremmo mai sentite sole perché essere sorelle è un legame che dura per sempre. Quello sguardo ci accompagna ogni volta che ci vediamo ma si è tramutato in mille sfumature diverse. Abbracciamo i nostri figli e li sentiamo tutti fratelli invece che cugini. Ecco, l’amore che mi lega a te e Vale mi ha insegnato l’amore. L’amore vero. L’amore con il quale anche io ho creato la mia famiglia. L’amore indissolubile. Cosa vi auguro? Che questo sia l’amore che vi leghi per sempre. Che qualsiasi cosa succeda vi basterà guardarvi per sentirvi più forti, che possiate sempre contare l’uno sull’altro, che possiate insegnare lo stesso amore a Edo. Ricky, da tempo fai parte di questa famiglia. Ora ne fai parte ufficialmente. Come sai, la famiglia è per sempre. Franci, sorellina, ti voglio bene.