Fedez nel suo libro: “Matrimonio finito a Sanremo, il suicidio tentato dopo avere mollato gli psicofarmaci”

Fedez ha condiviso nelle sue Instagram stories due estratti del suo primo libro, in attesa della pubblicazione. Pagine intime in cui racconta la sua versione dei fatti riguardo i momenti più difficili della sua vita, inclusa la crisi del matrimonio con Chiara Ferragni. Dai due passaggi che il rapper ha scelto di rendere pubblici emergono diversi dettagli sulla partecipazione a Sanremo, sulla fine della lunga storia d’amore con l’ex moglie e sul tentato suicidio. Quest’ultimo è un tema che l’artista aveva già toccato nella canzone Allucinazione collettiva.

Uno scontro tra due parti di sé stessi, che non prevede che entrambe sopravvivano. Il corpo resterà in vita dopo l’amputazione? Ero su quel palco, incapace di gestire il caos, ma anche in mille altri posti. In tutte le case dell’ultimo anno, su tutti i letti d’ospedale, sui divani dei litigi, nei locali dove mi sono rifugiato e ho fatto casini. Davanti alle facce che ho lasciato si coprissero di lacrime, le facce di chi, sfinito, sfinita, mi ha detto basta.

Con queste parole si apre il primo estratto pubblicato da Fedez, in cui il cantante rievoca il palco dell’ultimo Festival di Sanremo. All’Ariston aveva portato Battito, un brano nato per raccontare il rapporto complicato con gli psicofarmaci. Proprio dopo Sanremo 2023 e il chiacchierato bacio con Rosa Chemical, sarebbe iniziata la crisi con Chiara Ferragni. Fedez spiega di aver interrotto bruscamente l’assunzione dei farmaci, contrariamente a quanto prescritto da qualsiasi specialista.

Ho tenuto gli occhi chiusi per non essere travolto, per arrivare alla fine della sola canzone che avrei potuto cantare in questo momento: tornare su quel palco, dove è iniziata la fine di tutto. Dove ho esagerato, mi è stato detto, urlato. Dove non ho avuto rispetto. Tornarci con un pezzo che è stato il mio modo di vedere davvero quello che ci è successo, quello che ho fatto. Poi ho aperto gli occhi, le pupille nere, ultradilatate. Petrolio, buco nero. ‘Il paziente non è cosciente’.

Quindi una riflessione personale sull’identità, la malattia e la fama:

Come con le sostanze, come coi farmaci che avrebbero dovuto salvarmi e non l’hanno fatto. Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta. Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: io sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena. Ma la verità è che, dall’inizio, c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente. Sin dal principio è stata una corsa, una fuga. Assecondare tutti gli impulsi, specie quelli sbagliati. Come l’attacco della base di Battito. Avevo vent’anni: era esattamente già così. Non voler più prenderle, non voler accontentarsi solo della seconda scelta, umanità di serie C.

Dai margini al centro. Così, inizi a correre: arraffi, agguanti, fai male agli altri, ti fai molto male. Dai margini al centro, per poi tornare indietro, e ricominciare. La fama è simile a un girone infernale: c’è tanta luce ed è un massacro che tutti amano spiare. Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere: io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano. Proprio i demoni, senza volto o con il mio: con gli occhi neri, come i miei a Sanremo. Dita lunghe e sguardi vuoti. E quindi esco. Parlo con gente. Gente che conosco da sempre o che ho appena conosciuto, non importa. Tutti loro hanno lo stesso problema. Le persone che frequento soffrono della stessa patologia.