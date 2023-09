Matteo Napoletano al matrimonio di Francesca Ferragni, Chiara lo chiama già “cognato” Chiara Ferragni “concede” la sua benedizione a Matteo Napoletano, nuovo fidanzato della sorella Valentina Ferragni. C’era anche lui al matrimonio di Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti ed è stato incluso nella foto di famiglia postata dall’influencer su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Matteo Napoletano è entrato a tutti gli effetti a far parte della famiglia di Chiara Ferragni. Lo dimostra la foto scattata ieri al matrimonio di Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti. Matteo ha partecipato all’evento in qualità di compagno di Valentina, terza sorella Ferragni, ed è stato incluso nelle foto di famiglia postate su Instagram. Chiara, per dimostrare la sua benevolenza nei confronti dell’ultimo arrivato in famiglia, ha postato una foto in cui compare accanto a Matteo, Fedez, Riccardo e le sorelle Valentina e Francesca abbinata alla caption “Cognatanza”. Un modo carino per includere Matteo nell’atmosfera familiare di casa Ferragni sebbene tecnicamente i due non siano ancora davvero cognati.

Matteo Napoletano è il fidanzato di Francesca Ferragni

Matteo è il 22enne fidanzato di Valentina, la più giovane tra le sorelle Ferragni. Ha “preso il posto” che per circa 10 anni è stato occupato da Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina. La giovane ha deciso di mettere la parola fine alla relazione con il suo ex ma i due hanno mantenuto ottimi rapporti. Oggi Veli è legato alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.

Chi è Matteo Napoletano

Di Matteo si sa molto poco. Originario di Castelfranco Veneto, vive in California e ha 22 anni. Si è trasferito a La Miranda per motivi di studio. Frequenta infatti l’Università Biola, un'università cristiana-evangelica privata. I primi avvistamenti dei due insieme risalgono a diversi mesi fa. Valentina e Matteo furono beccati insieme in discoteca in Messico mesi prima di uscire allo scoperto attraverso un post sui social. Matteo non è un personaggio noto. Non ha mai avuto esperienze televisive né è popolare sui social, dove contava appena una manicata di follower, un aspetto della sua vita che la relazione con Valentina ha stravolto.