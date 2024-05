video suggerito

L’Isola dei famosi si sposta e cambia giorno: quando vanno in onda le nuove puntate con Vladimir Luxuria L’Isola dei Famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria cambierà programmazione. Dopo la riduzione a un solo appuntamento settimanale, adesso a cambiare è anche il giorno della messa in onda del reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Isola dei Famosi cambierà programmazione, dopo la riduzione a un solo appuntamento settimanale adesso a cambiare è anche il giorno della messa in onda. Quest'anno il programma condotto da Vladimir Luxuria non sta avendo il successo auspicato, registrando ascolti bassi che non fanno ben sperare per il futuro del reality. La prossima puntata, secondo quanto anticipato dal sito Davidemaggio.it, andrà in onda lunedì 13 maggio, per poi spostarsi a domenica.

La nuova programmazione delle puntate dell’Isola dei famosi

Dopo l'eliminazione del doppio appuntamento settimanale e mentre i vertici Mediaset valutavano addirittura la chiusura anticipata del reality, l'Isola dei Famosi 2024 cambia di nuovo programmazione. La trasmissione andrà in onda per l'ultima volta lunedì 13 maggio per poi spostarsi a domenica. L'Isola, dunque, prenderà il posto della fiction Zorro che sarebbe dovuta iniziare il prossimo 19 maggio.

Perché l’Isola dei famosi cambia giorno e si sposta alla domenica

Concorrenti che si ritirano, attriti tra naufraghi e produzione, personaggi che hanno rifiutato di partecipare. Se inizialmente la nuova edizione dell'Isola dei Famosi aveva generato grande curiosità – complice la conduzione di Vladimir Luxuria e il duo di opinionisti di Sonia Bruganelli e Dario Maltese – i dati di ascolto registrati sono stati spesso molto bassi. Una situazione particolare nella storia del reality che ha quindi spinto Mediaset a optare prima per l'eliminazione del doppio appuntamento settimanale e poi per il cambio di giorno per la messa in onda nel programma. L'Isola dei Famosi si sposterà quindi alla domenica, a partire dal prossimo 19 maggio. A proposito del desiderio di Bruganelli di presentare il reality show, Vladimir Luxuria si era mostrata ben disposta, commentando così: "Ben venga, al prossimo giro".