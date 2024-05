video suggerito

Isola dei Famosi, Khady e Artur sempre più vicini: “Siamo solo amici” ma Sonia Bruganelli sbotta Il legame tra Artur Dainese e Khady Gueye sembra essere sempre più stretto. I due dicono si tratti solo di un’amicizia, ma Sonia Bruganelli contesta quanto detto dai due naufraghi stuzzicandoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

All'Isola dei Famosi non è escluso che nascano delle coppie. Sin dall'inizio del reality ci sono due naufraghi che sembrano essere particolarmente affini e, infatti, in queste settimane sono sempre più vicini. Si tratta di Artur Dainese e Khady Gueye. I due, come mostrato anche dalle clip nella puntata di lunedì 6 maggio, trascorrono diverso tempo insieme, non mancano abbracci e tenerezze, ma stando a quanto dicono i due modelli, al momento sarebbero solo amici. Dinanzi a questa affermazione, però, Sonia Bruganelli non esita a mostrare il suo dissenso.

Il legame tra Khady e Artur

Le immagini parlano piuttosto chiaro, tra Artrur e Khady c'è una simpatia reciproca, che si traduce in passeggiate sulla spiaggia abbracciati, lunghe chiacchierate, dormite sulla stessa stuoia e nomiglioli vari con cui chiamarsi quando sono distanti. Insomma, indizi tiepidi che, però, sembrerebbero il preludio di un flirt in atto. In Palapa, però, i due allontanano questa ipotesi. La prima ad essere interrogata sulla questione è Khady che dice: "Ho riscoperto un amico qua dentro, mi fa sorridere. È una persona che ho riscoperto, avevo un parere di lui quando eravamo fuori, ma stando qui giorno dopo giorno l'ho riscoperto". Interpellato in un secondo momento, Artur condivide quanto detto dalla naufraga:

Mi sembra di averlo detto già, è una ragazza dinamica, schietta, dice sempre quello che pensa, le persone sincere le tengo sempre vicino a me. È una bellissima ragazza. Mi fa piacere che c'è così possiamo condividere dei pensieri, ci conoscevamo fuori, ma sempre in amicizia, ora molto meglio.

Sonia Bruganelli contro i due naufraghi

Chi non sembra guardare di buon occhio questa vicinanza è Greta che, infatti, ha dichiarato: "Sono favorevole all'amore, ma non penso sia questo il caso, anzi, credo che loro si siano avvicinati per altri motivi". Il modello, quindi, le contesta il fatto che secondo lei, loro due starebbero facendo strategia: "Stai dicendo che lo facciamo apposta, ma io so stare benissimo da solo e lo sapete". A questo punto interviene anche Sonia Bruganelli, che dallo studio dice sbotta dicendo: "Eh no, però scusate, qualcosa non torna, piccolino patatino, davanti alla telecamera? Allora com'è, quando vedete la telecamera lo fate per farcelo credere e quando siete qui vi tirate indietro?".