Joe Bastianich lascia temporaneamente l’Isola per accertamenti medici: “Stanotte è stato male” Joe Bastianich ha lasciato temporaneamente l’Isola dei Famosi per svolgere alcuni accertamenti medici. TgCom24 riporta le parole di Valentina Vezzali che ha raccontato cosa è successo nel dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Joe Bastianich ha abbandonato momentaneamente l'Isola dei Famosi per accertamenti medici. Dopo la comunicazione diffusa dal programma, Valentina Vezzali ha spiegato ai naufraghi che il loro compagno di avventura è stato male durante la notte e per questo motivo si è allontanato per ricevere cure e controlli.

Perché Joe Bastianich si è allontanato dall'Isola per accertamenti medici

Joe Bastianich ha lasciato temporaneamente la Playa per accertamenti medici. Dopo la comunicazione dal reality, TgCom riporta le parole di Valentina Vezzali che ai compagni di avventura ha spiegato il motivo dell'assenza di Joe: "Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male ha vomitato l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere". Non è la prima volta che Joe Bastianich si allontana per controlli medici. Situazione analoga è capitata nei primi giorni di maggio.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera in prima serata su Canale5 andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria alla conduzione. Sbarcheranno in Honduras nuovi concorrenti, ovvero Dario Cassini, Linda Morselli e la modella e showgirl Karina Sapsai, pronti ad aiutare i naufraghi e vivere una nuova avventura. Samuel Peron riceverà una sorpresa da Tania Bambaci, giunta in Honduras per riabbracciarlo e anche per avere un chiarimento con Rosanna che ha parlato di un presunto flirt tra il ballerino e Greta Zuccarello. Nell'appuntamento di questa sera un naufrago sarà eliminato: il televoto che vede protagonisti Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron costringerà uno tra loro ad abbandonare il gioco.