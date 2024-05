video suggerito

All’Isola dei Famosi 2024 tre nuovi naufraghi per salvare l’edizione, ecco chi entra L’Isola dei Famosi ha scelto tre nuovi naufraghi che entreranno a far parte del reality da stasera. Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli sono pronti per una nuova avventura in Honduras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'Isola dei Famosi nella puntata di questa sera, lunedì 13 maggio 2024, accoglierà tre nuovi concorrenti. Dopo le eliminazioni causa televoto, gli infortuni e i ritiri, il reality condotto da Vladimir Luxuria corre ai ripari e chiama tre nuovi naufraghi pronti ad aiutare i concorrenti in gara nel proseguo della loro avventura in Honduras. Nelle ultime ore è giunta notizia che Joe Bastianich ha abbandonato temporaneamente il programma per accertamenti medici.

Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai i nuovi concorrenti dell'Isola

Il comico e attore Dario Cassini, l'influencer e volto televisivo Linda Morselli e la modella russa Karina Sapsai sono i tre nomi scelti per il reality e questa sera inizieranno la loro nuova avventura in Honduras. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura, si legge nel comunicato stampa, ma il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi.

Dopo l'addio a numerosi naufraghi e i dati di ascolto scoraggianti, il reality ha deciso di puntare su nuovi volti che potrebbero alimentare la curiosità dei telespettatori.

Chi sono i nuovi naufraghi: carriera e vita privata

Dario Cassini è un comico e attore napoletano. È diventato noto al pubblico del piccolo schermo a Le Iene con Simona Ventura e per le sue numerose apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Ha partecipato come comico a Zelig e a Colorado. È sposato e ha un figlio, Raffaele.

Dario Cassini

Linda Morselli è un'influencer con un passato in tv: ha partecipato a Pechino Express nel 2018, poi a Drive Up nel 2019. Ha recitato in Il paramedico, poi in Rido perché ti amo. Nota al mondo della cronaca rosa per le sue relazioni con Valentino Rossi, dal 2011 al 2016, e con Fernando Alonso, con il quale è stata dal 2016 al 2021.

Linda Morselli

Karina Sapsai è una modella russa. Debuttò a 18 anni nella sua città di origine, Vladivostok, prima di iniziare a viaggiare in giro per il mondo. Ha collaborato con numerosi brand di moda quali Versace, Roberto Cavalli, Valentino e Gucci. Vive a Milano dove ha partecipato a numerose sfilate importanti. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata.

Karina Sapsai