Francesca Bergesio si ritira dall’Isola dei Famosi per un infortunio, Aras e Greta positivi al Covid Francesca Bergesio è stata costretta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2024 dopo un infortunio al ginocchio. Aras Senol e Greta Zuccarello sono invece risultati positivi al Covid e per questo in isolamento e assenti durante l’ultima puntata dell’11 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto a sinistra IPA

A una settimana dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2024, già tre naufraghi mancano all'appello in Palapa. Oltre a Tonia Romano, la cui avventura in Honduras non è mai iniziata, nella puntata dell'11 aprile erano assenti anche Aras Senol e Greta Zuccarello per problemi di salute. In più, la naufraga Francesca Bergesio è stata costretta a ritirarsi per un infortunio, avvenuto durante la prima prova leader.

Francesca Bergesio lascia l'Isola dei Famosi per un infortunio

La Miss Italia dell'Isola Francesca Bergesio è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2024 in seguito a un infortunio al ginocchio. La naufraga si è fatta male durante la prima prova leader di questa edizione, andata in onda lunedì 9 aprile. La concorrente aveva temporaneamente lasciato la spiaggia per effettuare alcuni accertamenti medici. Poi il responso definitivo: l'infortunio non le consente di proseguire l'avventura nel reality, così è costretta a ritirarsi, a soli pochi giorni dall'inizio.

Aras Senol e Greta Zuccarello assenti in puntata: i due naufraghi hanno il Covid

Greta Zuccarello e Aras Senol, invece, non erano presenti nell'ultima puntata dell'11 aprile. Vladimir Luxuria ha voluto rassicurare il pubblico, spiegando cosa è successo ai due naufraghi, che si trovano ora in albergo ma stanno bene. "Stiamo bene tutti e due, abbiamo il covid ma siamo asintomatici", ha spiegato la ballerina, vincitrice della prova leader della settimana, parlando a nome di entrambi. "Vorremmo tornare ma non possiamo, dobbiamo aspettare il protocollo. Speriamo di negativizzarci il prima possibile", ha continuato la concorrente. E anche l'attore turco è d'accordo. La conduttrice ha voluto rassicurarli: "Non demoralizzatevi, questo è un arrivederci, non di certo un addio. So Greta quanto ci tieni, è solo una parentesi, uno stop momentaneo, non vediamo l'ora di rivederti. Aras, voglio dirti che come succede in alcune soap opere, sembra che l'eroe non ce la faccia, ma alla fine ce la farà".