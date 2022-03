Francesca Ferragni si sposa, la proposta di matrimonio con minidress nero e anello di diamanti Francesca Ferragni si è fidanzata ufficialmente lo scorso weekend: in occasione del suo 33esimo compleanno ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Riccardo Nicoletti. La romantica scena è stata documentata sui social con numerosi primi piani sull’anello di diamanti che ora sfoggia all’anulare.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: dopo aver scoperto di essere incinta qualche mese fa, lo scorso weekend il compagno Riccardo Nicoletti le ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio. Quest'ultimo non ha scelto a caso il giorno per giurare amore eterno alla sorella di Chiara, lo ha fatto durante il suo 33esimo compleanno. Per l'occasione la coppia ha organizzato una vacanza di famiglia tra le campagne del Garda, documentando la romantica scena sui social. Tra una maxi torta, dei palloncini colorati, un look premaman all'insegna della sensualità e un diamante scintillante, la proposta di nozze è si è trasformata in un vero e proprio sogno.

L'anello di fidanzamento di Francesca Ferragni

Il 12 marzo Francesca Ferragni ha compiuto 33 anni e per festeggiare al meglio il suo primo compleanno da mamma ha organizzato un weekend in famiglia tra le campagne del Garda. Sabato sera, in particolare, i Ferragnez si sono riuniti nell'agriturismo Borgo il Mezzanino e hanno assistito a una delle scene più dolci di sempre. Mentre la futura mamma era intenta a spegnere le candeline, il fidanzato Riccardo si è inginocchiato e le ha mostrato l'anello. Si tratta di un prezioso dallo stile sobrio e bon-ton, con una fascia in oro bianco e un unico micro diamante incastonato. Al momento non si hanno notizie su chi abbia firmato il gioiello ma, a giudicare dalla brillantezza della pietra, di sicuro non sarà qualcosa di troppo economico.

Chiara Ferragni mostra l’anello di fidanzamento di Francesca

Francesca Ferragni in total black per la proposta di nozze

Francesca Ferragni era pronta per festeggiare il suo primo compleanno da mamma e si è ritrovata alle prese con una proposta di matrimonio. Il look scelto per l'occasione è stato sobrio, sensuale e glamour. La sorella di Chiara ha infatti optato per il total black sfoggiando un minidress aderente che le ha fasciato le forme modificate dalla gravidanza, con le maniche lunghe e una scollatura generosa con un mini taglio cut-out sul décolleté. A completare il tutto, una mini collana a catena e delle onde appena accennate tra i capelli. Sorrisi, baci, abbracci, coccole e carezze al pancione: Francesca non potrebbe essere più felice e raggiante.