Il primo look premaman di Francesca Ferragni: cardigan crop per annunciare la gravidanza Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, ha annunciato di essere incinta. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. Il suo primo look premaman? Tra cardigan crop e jeans a vita bassa è all’insegna dello stile trendy e casual.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Ferragni continua ad allargarsi: Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta e non potrebbe essere più felice. La prima a condividere la notizia è stata la sorella Chiara, che non è riuscita a trattenere l'entusiasmo nonostante il periodo difficile che sta affrontando (insieme al marito Fedez è infatti risultata positiva al Covid-19). Francesca aspetta il suo primo figlio da Riccardo Nicoletti, il fidanzato con il quale sta insieme fin da giovanissima e con cui ha deciso di mettere su famiglia. Attualmente sarebbe alla 14esima settimana di gravidanza e, sebbene il pancino sia ancora piattissimo, non ha esitato a metterlo in mostra con un look all'insegna del glamour e della comodità.

Francesca Ferragni mostra il pancino

La passione per la moda è una questione ereditaria nella famiglia Ferragni e a darne l'ennesima prova è stata Francesca, che per la sua prima foto da futura mamma ha scelto un look super trendy. La sorella di Chiara ha messo in mostra la pancia con indosso un paio di jeans dal lavaggio chiaro a vita bassa, li ha abbinati a un cardigan crop, un modello di lana fucsia decorato con delle trecce tono su tono e dei bottoni neri. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, anche se a fare la differenza è stato il sorriso smagliante che ha stampato sul viso, a prova del fatto che la gravidanza la rende letteralmente raggiante.

Lo stile di Francesca Ferragni in dolce attesa

Francesca Ferragni ha appena annunciato di aspettare un figlio dal fidanzato Riccardo e, nonostante il pancino sia ancora invisibile, è possibile fare delle previsioni sul suo stile premaman. Il primo look da gravidanza è stato all'insegna della comodità e delle tendenze di stagione e, considerando il fatto che da sempre ama abiti casual e sportivi, di sicuro rimarrà fedele a questo mood anche in dolce attesa. Tute, crop top, abiti dalle scollature maxi, leggngs, maglioni avvolgenti: la sorella di Chiara sarà una mamma semplice ma allo stesso tempo super stilosa. Il figlio diventerà una vera e propria icona fashion come i cuginetti Leone e Vittoria?