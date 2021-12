Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19: “Leone e Vittoria per ora stanno bene” Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19, l’annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: “Leone e Vittoria per ora stanno bene, noi siamo asintomatici”.

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: "Leone e Vittoria per ora stanno bene, restiamo con le mascherine in casa per tutelarli". "Io e la Ferri siamo positivi, che gioia" esordisce Federico Lucia sul profilo ufficiale, seguito dalla moglie Chiara, che tenta di spiegare come hanno scoperto di essere positivi e si sono posti in isolamento: "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi". La coppia è asintomatica e vaccinata, come più volte hanno precisato quando, in tempi non sospetti, si sono fatti promotori di una campagna di sensibilizzazione pro vax.

Fedez e Chiara Ferragni positivi ma asintomatici

Fedez continua le stories IG e il suo pensiero al momento è tutto rivolto ai figli Leo e Vitto: "Sì per ora sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Una situazione un po’ così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo bene. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci e facciamoci compagnia".

Chiara Ferragni e Fedez vaccinati con terza dose

I Ferragnez sono sempre stati convinti sostenitori del vaccino contro il Covid-19 e sin dall'inizio hanno aderito alla campagna di vaccinazione, condividendo foto e opinioni a sostegno. Tant'è che lo scorso 16 dicembre entrambi si sono sottoposti al booster. Fatta la terza dose, hanno posato insieme in uno scatto post inoculazione, felici e sorridenti, con tanto di simbolo e hashtag #letsgetvaccinated. Vacciniamoci e facciamolo senza paura, questo il messaggio che Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre sostenuto sui loro profili social da milioni di followers: "Vaccinatevi tutti. Mi raccomando, è l'unico modo per uscire da questo incubo", aggiunse.

Chiara Ferragni alla Vigilia di Natale: "Vittoria ha la febbre"

Proprio nel pomeriggio della vigilia di Natale, Chiara Ferragni aveva annunciato, sempre nelle stories di Instagram, che con Fedez erano dovuti rientrare a Milano d'urgenza perché la piccola Vittoria aveva la febbre. Il primo a spiegare l'accaduto era stato il marito Federico: "Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo, per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo. Ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza". Poi, l'influencer aveva preferito aggiungere dettagli con un video: "Noi quest'anno non siamo fortunati con le vacanze. Leo aveva la febbre ieri, oggi ha solo tosse. Però l'ha presa Vittoria. Visto lo spavento di qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai. Speriamo di no".