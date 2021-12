Salta il Natale dei Ferragnez: “Rientriamo a Milano, Vittoria sta male” Chiara Ferragni e Fedez annunciano il loro rientro a Milano perché Vittoria ha la febbre: preferiscono tornare a casa per la sicurezza della salute della piccola.

A cura di Gaia Martino

I Ferragnez sono costretti a rientrare a Milano. Si trovavano in vacanza sulla neve, nelle Dolomiti, per trascorrere le festività natalizie ma, purtroppo, i bambini si sono ammalati. Prima Leone, poi Vittoria, hanno beccato la febbre e nelle ultime ore Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato che faranno rientro a casa per la sicurezza della salute dell'ultima arrivata. Sui social nelle ultime fotografie postate dai genitori la piccola appare sorridente ma la sua temperatura nelle ultime ore è salita.

Vittoria Lucia Ferragni ha la febbre

Fedez e Chiara Ferragni attraverso alcune Instagram story hanno fatto sapere ai loro milioni di follower che rientreranno a Milano per la sicurezza della salute della loro Vittoria. La piccola, nata lo scorso 23 marzo, ha la febbre ma per fortuna il tampone è negativo: non ha dunque contratto il Coronavirus.

Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo, per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo. Ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza.

Anche Chiara Ferragni ha parlato attraverso le sue Instagram story ed ha spiegato, nel dettaglio, cosa è successo nelle ultime ore della loro vacanza:

Noi quest'anno non siamo fortunati con le vacanze. Leo aveva la febbre ieri, oggi ha solo tosse. Però l'ha presa Vittoria. Visto lo spavento di qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai. Speriamo di no.

I recenti problemi di salute della figlia dei Ferragnez

La piccola della famiglia Lucia Ferragni lo scorso ottobre ha contratto il virus RSV, Virus Respiratorio sinciziale, che ultimamente ha colpito molti bambini. Attacca i più piccini e si presenta come un'influenza ma manifesta febbre alta, perdita di appetito e difficoltà respiratorie. A distanza di qualche mese da quei terribili giorni, Vittoria si è ammalata di nuovo ma per fortuna, stando alle parole dei genitori, il tampone è risultato negativo.