Il matrimonio da 300 milioni di Anant Ambani e Radhika Merchan: la sposa indossa un abito d'oro Anant Ambani e Radhika Merchant si sono sposati a Mumbai, mettendo fine agli oltre 4 mesi di festeggiamenti. Il matrimonio è tra i più costosi della storia, è costato circa 300 milioni di euro ed è stato il trionfo dello sfarzo: ecco cosa ha indossato la sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Anant Ambani e Radhika Merchant sono finalmente diventati marito e moglie dopo oltre 4 mesi di sfarzosi festeggiamenti. Lui è il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, lei l'ereditiera dei magnati del settore farmaceutico Viren e Shaila Merchant, e per celebrare il loro amore eterno hanno deciso di fare le cose in grande. Ieri, venerdì 12 luglio, hanno pronunciato il fatidico sì a Mumbai durante una cerimonia a tema indiano a cui hanno partecipato centinaia di ospiti, da Kim e Khloé Kardashian a Nick Jonas e Priyanka Chopra, fino ad arrivare agli ex premier britannici Tony Blair e Boris Johnson. Cosa ha indossato la sposa per un evento tanto atteso? Ecco tutti i dettagli del suo prezioso look.

Il matrimonio durato 4 mesi

I festeggiamenti per il matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant sono partiti lo scorso marzo con un ricevimento di tre giorni, in occasione del quale Rihanna si è esibita di fronte 1.200 invitati (tra loro anche Mark Zuckerberg e Bill Gates). La seconda tappa è stata l'Italia, per la precisione Portofino, trasformata praticamente in un enorme locale a cielo aperto per delle celebrazioni di lusso. Roma, Cannes, Genova: i due sposi si sono poi goduti una lunga crociera in yacht e non hanno rinunciato gli ospiti noti, dai Backstreet Boys a Katy Perry, fino ad arrivare ad Andrea Bocelli. Ieri la lunghissima cerimonia di nozze è arrivata finalmente al termine al Jio World Convention Center di Mumbai, dove è stato allestito un vero e proprio red carpet per accogliere al meglio gli ospiti.

Anant Ambani con i genitori al matrimonio

Chi ha firmato l'abito della sposa

Dopo aver indossato per mesi decine di pezzi griffati custom made, da quello tempestato di cristalli Swarovski alla riedizione del look Versace indossato da Black Lively al Met Gala 2022, ora Radhika Merchant ha reso omaggio alla tradizione indiana con un vestito firmato dal duo di stilisti Abu Jani e Sandeep Khosla.

Radhika Merchant in abito da sposa

Il completo d'oro con cristalli e pietre rosse è una moderna interpretazione del tradizionale panetar, l'abito tipico del Gujarat, stato in cui alle donne che si sposano viene richiesto di indossare il bianco e il rosso. Composto da un ghagra con strascico staccabile interamente decorato con dei ricami tipici fatti a mano, vanta un velo lungo 5 metri con dupatta coordinata. Non sono mancati i gioielli gold, il trucco col bindi al centro della fronte e ulteriori accessori preziosi.

Radhika Merchant in Abu Jani e Sandeep Khosla

Il dress code a tema indiano

A una cerimonia di nozze tanto sfarzosa, non potevano mancare le regole di dress code: agli invitati, da Nick Jonas con Priyanka Chopra alle sorelle Kim e Khloé Kardashian, è stato richiesto di indossare degli abiti tipicamente indiani, dunque con sari, lehengas e kurta personalizzati.

Kim e Khloé Kardashian

La location è stata trasformata in una versione in miniatura della città sacra di Varanasi, così da immergere gli ospiti in un'atmosfera di gioia, amore e festa che potesse rendere omaggio alla cultura indiana. Nei giorni prossimi, inoltre, i festeggiamenti continueranno ancora. Quanto sono costati questi mesi di celebrazioni? Stando alle stime, la cifra si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro, cosa che renderebbe il matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant uno dei più costosi della storia.

Nick Jonas e Priyanka Chopra