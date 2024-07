video suggerito

Cosa hanno indossato i Vip al matrimonio più costoso dell’anno: le Kardashian come principesse indiane Kim e Kloe Kardashian, Priyanka Chopra col marito Nick Jonas, John Cena, Tony Blair: c’erano tanti Vip in India al matrimonio costato 300 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Kim Kardashian

Quello di Anant Ambani e Radhika Merchan è stato senza dubbio il matrimonio dell'anno. Lui è il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, lei l'ereditiera dei magnati del settore farmaceutico Viren e Shaila Merchant. Si sono sposati al Jio World Convention Center di Mumbai con una cerimonia giunta al culmine di mesi e mesi di festeggiamenti sfarzosi. La coppia ha fatto le cose davvero in grande stile, arrivando a spendere la cifra record di 300 milioni di euro. In questi quattro mesi di nozze "itineranti" gli sposi hanno viaggiato, fatto festa, hanno avuto il privilegio di godersi esibizioni private di grandi star (tra cui Rihanna e Justin Bieber).

Radhika Merchant in abito da sposa

La sposa ha indossato decine di creazioni spettacolari, abiti e gioielli realizzati appositamente per lei tra cui un vestito tempestato di 20mila cristalli Swarovski e una riedizione del famoso abito cangiante firmato Versace indossato da Blake Lively al Met Gala del 2022. Nella cerimonia conclusiva del 13 luglio, la sposa ha indossato un abito d'oro. Gli invitati hanno rispettato il dress code, scegliendo abiti tradizionali indiani. Uno degli stilisti più noti dell'India, Manish Malhotra, ha fatto da direttore creativo dell'evento. Il celebre couturier ha prodotto abiti su misura per vari membri della famiglia Ambani durante i lunghi festeggiamenti.

Priyanka Chopra e Nick Jonas al matrimonio

I look degli invitati al matrimonio

Hanno preso parte ai festeggiamenti le sorelle Kardashian, Priyanka Chopra col marito Nick Jonas, John Cena, Aishwarya Rai, l'ex primo ministro Tony Blair, con la moglie, Salman Khan. Tutti hanno sfoggiato creazioni lussuose e pregiate, nel rispetto dello stile tradizionale indiano. John Cena ha camminato sul red carpet con uno sherwani celeste ricamato e pantaloni bianchi, mentre Nick Jonas ha brillato in rosa, con pantaloni in raso e giacca lunga in bouclé con paillettes incastonate. Con lui la bellissima Priyanka Chopra, che ha optato per un sari giallo sole riccamente decorato, un due pezzi con reggiseno a triangolo e ampia gonna. Era presente anche lo storico stylist di Zendaya, Law Roach, giunto con una giacca di velluto color malva, una tunica viola e un paio di scarpe Schiaparelli con la punta dorata.

Kim e Kloe Kardashian in abiti tradizionali

Kim Kardashian in rosso

Kim Kardashian è volata in India assieme alla sorella Kloe Kardashian e qui hanno anche registrato un episodio di The Kardashians. Durante i festeggiamenti hanno stupito con elegantissime creazioni, impreziosite da gioielli di diamanti e pietre preziose. Alla cerimonia ufficiale hanno indossato abiti tradizionali, rispettivamente in rosso rubino e oro. Hanno completato gli outfit con il tradizional tikka, un tipo di ornamento che si indossa sulla fronte per rappresentare l'Ajna Chakra, noto anche come terzo occhio.

Kim Kardashian in Gaurav Gupta, gioielli Lorraine Schwartz

Kim Kardashian ha scelto il rosso anche per il secondo outfit, per la conclusione dei festeggiamenti, un completo con lungo mantello. Nella cultura indiana, il rosso simboleggia la forza e la sacralità del matrimonio, nonché la fertilità e la prosperità, dunque è di buon auspicio. L'ultimo look di Kim Kardashian è stato completato con gioielli verde smeraldo di Lorraine Schwartz: anelli, orecchini, bracciale e un copricapo coordinati. L'abito è stato realizzato dallo stilista indiano Gaurav Gupta: fa parte della collezione Couture Spring Summer 2024 ed è degno di una vera principessa indiana.