Perché Rihanna in India si è esibita con l'abito verde: l'omaggio al Paese per il matrimonio milionario In occasione del concerto privato per il pre-wedding party del figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, la popstar ha voluto celebrare l'India indossando uno dei costumi tipici.

A cura di Annachiara Gaggino

Un ritorno sulle scene in grande stile quello di Rihanna, che non si esibiva in concerto da otto anni. La cantante di Barbados, infatti, è salita sul palco dell'halftime show del Super Bowl lo scorso anno sfoggiando una tuta cargo rossa firmata Loewe e disegnata su misura dal direttore creativo Jonathan Anderson. Un'occasione anche per annunciare la sua seconda gravidanza, ma non un vero e proprio concerto.

Qualche giorno fa, invece, la pop star si è esibita in India, a Jamnagar, nello stato del Gujarat a Nord di Mumbai, con una scaletta composta dalle sue 19 canzoni più famose in occasione di un party organizzato dall'uomo più ricco d'Asia, Mukesh Ambani, nono uomo più ricco al mondo e presidente di Reliance Industries, il più grande gruppo industriale indiano. Con un patrimonio di 114 miliardi di dollari il manager ha voluto organizzare per una festa pre-matrimonio al figlio Anant Ambani, che convolerà a nozze a luglio con la compagna Radhika Merchant. Il regalo è stato un concerto privato di Rihanna, che torna sul palco dopo la spettacolare performance del Super Bowl, davanti a pochi intimi tra cui Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump, per un cachet stimato di 5,5 milioni di euro.

Il sari verde di Rihanna

Per l'occasione la cantante ha voluto rendere omaggio alla terra che la ospitava e ha indossato un vestito che ricordava un sari, abito tradizionale indiano. Il look della performanca è stato firmato da Manish Malhotra un designer molto famoso e apprezzato nello Stato. Il look era composto da un paio di pantaloni rosa sotto un lungo abito verde drappeggiato in vita e caratterizzato da dettagli brillanti. A completare l'outfit un drappo azzurro posto sulle spalle e uno rosa che le copriva il capo, sopra un dettaglio urban, il cappello da baseball dello stesso colore.

