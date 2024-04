video suggerito

Rihanna cambia look: ora ha i capelli biondi e la frangetta Rihanna ha partecipato a un evento londinese per il lancio della nuova collezione delle sneakers Fenty x Puma e ne ha approfittato per debuttare con un hair look inedito: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna non ama stare 24 ore su 24 sotto i riflettori, anzi, da quando è diventata mamma per la seconda volta ha ridotto drasticamente non solo le sue apparizioni pubbliche ma anche la sua presenza sui social. Fatta eccezione per qualche foto paparazzata con compagno e figli, è quasi impossibile vederla sui red carpet o agli eventi di gala. Nelle ultime ore, però, ha fatto un'eccezione per lanciare la nuova collezione di scarpe realizzata dal suo brand Fenty in collaborazione con Puma. Fin da quando è arrivata al Tobacco Dock di Londra ha lasciato tutti senza fiato, il motivo? Ha sfoggiato un hair look davvero inedito: ecco le foto.

Rihanna veste oversize con le sneakers

Ieri sera il Tobacco Dock di Londra è stato trasformato in un giardino sotterraneo per ospitare un evento esclusivo per il lancio delle nuove sneakers Fenty x Puma. Si tratta delle Creeper Phatty declinate in pregiato nubuck nei toni terra ma con qualche tocco dorato. Tra i numerosi ospiti famosi non poteva mancare Rihanna, la vera protagonista della serata, apparsa super sofisticata in versione casual.

Rihanna con le sneakers Fenty x Puma

Ha indossato un completo marrone con pantaloni palazzo e camicia coordinata, completando il tutto con una giacca-cappotto in lana beige, per la precisione un modello dalla silhouette XXL con le spalle scese, l'abbottonatura monopetto e due tasche laterali. Nel suo look non sono mancate le scarpe da ginnastica della nuova collezione e un tocco griffato, ovvero la Jolie Madame bag di Balmain.

Rihanna con la borsa Balmain

Il nuovo hair look di Rihanna

A fare la differenza nel look di Rihanna è stata l'acconciatura inedita. Ha detto addio ai capelli naturali e scuri, ha fatto un cambio davvero drastico, tanto da apparire quasi irriconoscibile. Prima di partecipare all'atteso evento londinese ha fatto visita al parrucchiere, visto che ha sfoggiato una "nuova" chioma biondissima. L'ha portata extra liscia e, complice probabilmente l'uso di alcune extension, ha rivelato delle lunghezze XXL. Ad aggiungere un ulteriore tocco di novità è stata la frangetta piena e sbarazzina che le ha coperto completamente la fronte. Insomma, è tempo di grandi rivoluzioni per Rihanna e a rivelarlo è l'hair look moderno e fresco.

La nuova frangia di Rihanna