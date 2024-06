video suggerito

Rihanna lancia il suo brand per capelli: la cantante debutta con Fenty Hair Rihanna a sette anni dal debutto nel mondo del make up lancia una sua linea di prodotti per capelli, adatta a tutti i tipi di capelli e di colorazione: per l’annuncio di Fenty Hair la cantante sfoggia un pixie cut di tendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rihanna

Dopo aver sbancato il mondo del beauty e del make up, Rihanna debutta nel mondo dell'hairstyling con un suo brand. Fenty, il marchio di trucchi che dal 2017 ha conquistato migliaia di persone in tutto il mondo, si sdoppia e diventa Fenty Hair, dedicato alla cura e allo styling dei capelli. La cantante ha annunciato su Instagram il lancio del brand: "Fenty Hair è in arrivo e finalmente è l'ora di vivere l'esperienza dello styling che stavate aspettando", scrive nella descrizione del post.

Il nuovo hairlook di Rihanna

"Sapete quanto sia importante per me cambiare i miei capelli. Ho avuto quasi tutte le texture, i colori, le lunghezze, dalle onde alle trecce fino a un look più naturale, quindi sto lanciando una linea di prodotti che sia adatta non per ogni tipo di capelli: ogni singolo prodotto è stato progettato per rafforzare e riparare tutti i tipi di capelli", si legge nel post con cui Rihanna in cui viene resa noto la data di rilascio del brand, che debutterà online e nei negozi il 13 giugno 2024.

Rihanna annuncia Fenty Hair

Nel video in cui Rihanna annuncia il lancio di Fenty Hair vediamo la cantante sfoggiare un pixie cut biondo, una delle sue tantissime trasformazioni in fatto di hairlook. La pop star, infatti, negli anni ci ha abituati a diversi cambiamenti come lei stessa scrive nel post: solo in questi primi sei mesi dell'anno ha avuto i capelli biondi con la frangetta e rosa pesca. Nella promozione del marchio, la cantante racconta come il brand per capelli sarà rivolto a tutti i generi, a tutte le età e a tutti i tipi di acconciature, diverse per colori e forma. Un'ode all'inclusività che parte dai capelli.