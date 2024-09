video suggerito

Rihanna vestita d’oro tra le sale di Versailles: è lei il nuovo volto di J’Adore Dior Rihanna ha raggiunto un nuovo traguardo della sua carriera: è stata scelta come ambassador di J’Adore, l’iconico profumo della Maison Dior. Nello spot ha preso il posto di Charlize Theron, trasformandosi in una dea gold. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Popstar, imprenditrice, icona fashion, mamma amorevole e ora anche modella: Rihanna con gli anni è riuscita a reinventarsi ma mantenendo sempre intatta la sua identità. Ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore annunciando sui social di aver raggiunto un nuovo e importante traguardo della sua carriera: ha dato il via a una inedita collaborazione con la Maison Dior, diventando ambassador d'eccezione dell'iconico profumo J'Adore. Ha preso il posto di Charlize Theron e, come lei, si è trasformata in una vera e propria regina gold dal fascino irresistibile e dalla bellezza travolgente: ecco tutti i dettagli del look di Rihanna.

Rihanna prende il posto di Charlize Theron

Dior ha rivelato il volto della nuova ambassador d'eccezione del suo profumo J'Adore. Si tratta di Rihanna che, diretta dal regista Steven Klein, è diventata protagonista di uno degli spot più leggendari della storia della moda. Al motto di "I tuoi sogni, rendili reali", la cantante sale la scalinata della reggia di Versailles in total black by Dior, per la precisione con un look contraddistinto da pencil skirt, giacca-cappotto, tacchi a spillo e cappello con la visiera. Dopo aver "rubato" il profumo dalla cassaforte e averne indossate alcune gocce, le cose cambiano radicalmente: la cantante dà il via alla trasformazione in regina gold, il colore simbolo del prodotto, replicando l'iconico look oro con cui Charlize Theron prima di lei aveva camminato tra le acque delle fontane del castello.

Rihanna in Dior by Maria Grazia Chiuri

Chi ha firmato il look gold di Rihanna

Lacci del corsetto che si chiudono sulla schiena, cocker di perle gold che fascia il collo coordinato a una cascata di bracciali, maxi spacco che rivela dei vertiginosi tacchi a spillo in tinta e mantello in delicato tulle che rende tutto ancora più principesco: a firmare l'abito strapless tempestato di cristalli oro non poteva che essere Maria Grazia Chiuri, da anni al timone della Maison francese. Rihanna cammina fiera e sicura di sé, con lo sguardo rivolto fisso in camera e i capelli biondi che le cadono sulle spalle, e alla fine sfila tra le acque gold di Versailles come una vera e propria divinità. Il simbolo di un sogno eterno, un'icona contemporanea che incarna lo spirito glamour, sofisticato e iper femminile della griffe: per il suo profumo icona Dior non poteva scegliere una musa migliore di Rihanna in versione Maria Antonietta 2.0.