Beatrice Borromeo diva in rosso: si conferma icona di stile alle sfilate di Parigi Col suo stile ricercato non passa mai inosservata: Beatrice Borromeo si è imposta per eleganza alla sfilata di Dior della Haute Couture Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Lunedì 24 giugno ha segnato l'inizio della Haute Couture Week, la settimana dedicata all'Alta Moda, che sfila a Parigi. Le Maison, nel corso di queste giornate, presenteranno le collezioni Autunno/Inverno 2024-25. L'apertura, nella prima giornata, è stata affidata a grandi nomi come Christian Dior, Thom Browne, Giambattista Valli, Schiaparelli. Qui erano presenti Valentina Ferragni vestita d'oro e Kylie Jenner con un misterioso velo sulla testa. Martedì 25 giugno è invece la giornata di Chanel.

Parata di vip alla sfilata di Chanel

Per la sfilata della Maison sono giunte a Parigi tantissime celebrity: Deva Cassel, Doja Cat, Rosamund Pike, Beatrice Borromeo. Quest'ultima nel marzo 2021 è diventata la nuova ambasciatrice del marchio. È ospite fissa agli show della Casa di moda francese, che cura i suoi outfit praticamente in tutte le occasioni più importanti.

L'abbiamo vista in Dior alla festa nazionale di Monaco con tailleur di velluto, ma anche all'esclusivo party di Cannes dello scorso anno vestita d'oro. Le sfilate della Paris Fashion Week e della Haute Couture la vedono sempre in prima fila: era presente anche a inizio mese, per la presentazione della Cruise 2025. Con lei, in quell'occasione, anche il marito Pierre Casiraghi, con look bon-ton di coppia coordinato.

La ex modella (prima del matrimonio ha sfilato per Valentino, Chanel, Trussardi, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino) vanta uno stile estremamente chic e raffinato: è sempre impeccabile nei suoi outfit sofisticati, di un'eleganza senza tempo, che ne mettono in risalto l'eterea bellezza e il portamento regale.

Per la sfilata di Dior ha scelto un look rosso fuoco, un abito di seta dalla linea morbida e fluida lungo fino alle caviglie, con colletto leggermente alto, fiocco posteriore, elastico in vita, bottoni rivestiti tono su tono. Costa 3600 euro. Ha aggiunto accessori neri coordinati, un paio di décolleté col tacco basso e pochette. È l'inconfondibile Lady Dior Mini con texture trapuntata e dettagli dorati. Costa 4700 euro sul sito ufficiale del brand. D'oro anche i gioielli, che hanno dato un tocco di luce in più all'outfit ricercato.