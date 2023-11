Beatrice Borromeo in rosso alla Festa Nazionale di Monaco: è chic con tailleur e cappello di velluto In occasione della Festa Nazionale del Principato di Monaco celebrata ieri, Beatrice Borromeo è tornata ad apparire in pubblico con la famiglia Grimaldi al completo: ecco tutti i dettagli del suo tailleur bon-ton in rosso burgundy.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri il Principato di Monaco ha celebrato la sua tradizionale Festa Nazionale, uno degli eventi più attesi dell'anno nel paese, visto che è accompagnato sempre dall'apparizione pubblica della famiglia reale al completo. Al balcone di palazzo Grimaldi non mancava proprio nessuno, da Charlotte Casiraghi, meravigliosa in minigonna, alla principessa Charlene accompagnata dal marito Alberto e dagli adorabili figli gemelli Jacques e Gabriella. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi ormai considerata l'icona fashion della Royal Family monegasca: ecco chi ha firmato il suo outfit in velluto rosso burgundy scelto per l'occasione.

Chi ha firmato il tailleur di velluto di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è un'indiscussa icona di stile e lo ha dimostrato più volte seguendo le sfilate più ambite direttamente dalle prime file del front-row. Alla Festa Nazionale del Principato di Monaco ne ha data l'ennesima prova: affacciatasi al balcone di palazzo Grimaldi col marito Pierre e con i figli Stefano e Francesco Casiraghi, ha incantato tutti con un completo bon-ton in velluto rosso burgundy, il colore considerato un vero e proprio must nel periodo che precede il Natale. Per l'occasione si è affidata ancora una volta a Dior, la Maison che mixa stile francese e italiano che ha curato i suoi outfit praticamente a ogni evento ufficiale.

Beatrice Borromeo in Dior

Beatrice Borromeo, il rosso burgundy è il colore must dell'autunno

Il tailleur scelto da Beatrice Borromeo per l'apparizione ufficiale è un vero e proprio trionfo di classe. Realizzato interamente in velluto rosso burgundy, è caratterizzato da due capi coordinati: la gonna a tubino sotto al ginocchio e una giacca monopetto avvitata con collo all coreana portato completamente abbottonato. A completare il tutto non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps nere, la ot-bag di Dior e gli orecchini "a bottone" di cristalli, anche se a fare la differenza è stato il cappello: un cappellino in velluto total red che ha reso ancora più sofisticata l'acconciatura con i boccoli definiti. Insomma, la principessa monegasca non ha rivali in fatto di stile e di sicuro con questa nuova apparizione pubblica riuscirà a influenzare le tendenze di stagione.

