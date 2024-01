Beatrice Borromeo dice addio allo stile bon-ton: per l’evento ufficiale indossa la giacca etnica Ieri pomeriggio a Monaco è andata in scena la Circus Parade e i reali non hanno potuto fare a meno di partecipare. Beatrice Borromeo con la famiglia si è affacciata al balcone di palazzo Grimaldi, approfittandone per sfoggiare un look insolito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ieri pomeriggio il Principato di Monaco ha celebrato una delle sue "istituzioni" più amate al mondo, il Circo di Monte-Carlo, organizzando una Grande Parade nel centro della città. I reali vi hanno presenziato in prima linea ma, se da un lato Charlene, Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella sono scesi in piazza per posare accanto agli artisti circensi, alcuni membri di casa Grimaldi sono rimasti sul balcone del palazzo, limitandosi a salutare i sudditi dall'alto. È il caso di Beatrice Borromeo, apparsa super fashion in una inedita versione etnica accanto al marito Pierre Casiraghi e ai due figli Stefano e Francesco: ecco chi ha firmato il suo look con la giacca multicolor.

Il look etnico di Beatrice Borromeo

Siamo sempre stati abituati a vedere Beatrice Borromeo in versione chic e bon-ton agli eventi ufficiali del Principato ma questa volta sembra aver cambiato stile. Niente abiti al ginocchio, cerchietti di velluto o dress coat: complice probabilmente il fatto che si tratta di una parata circense tutt'altro che formale, ha pensato bene di osare con un tocco di originalità. Ha indossato una giacca dal mood etnico, per la precisione un modello a fondo nero ma decorata all-over con dei ricami variopinti sui toni del rosso, giallo e arancio. Niente revers tipici dei classici blazer eleganti: tra forme geometriche e dettagli floreali, la principessa sembrava essere pronta per un viaggio esotico.

beatrice Borromeo alla Circus Parade

Beatrice Borromeo si affida ancora a Dior

Sebbene a primo impatto sembrasse che la principessa monegasca avesse rinunciato allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue, in verità la sua giacca etnica è una chicca fashion destinata a diventare l'oggetto del desiderio dei fashion addicted.

Giacca Dior

Si tratta di un capo firmato Dior, Maison francese a cui Beatrice da sempre si affida nelle occasioni importanti, per la precisione un pezzo della collezione Pre-Fall 2019. Facendo parte di una vecchia linea, attualmente non è più disponibile sul mercato ma di sicuro si potranno trovare delle alternative ugualmente trendy (anche se non griffate). In quante per l'inverno seguiranno l'esempio di Beatrice Borromeo e aggiungeranno un tocco etnico ai loro look?

Beatrice Borromeo con Pierre Casiraghi e i figli