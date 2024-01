Gabriella di Monaco alla Circus Parade: la principessina è adorabile col cappotto leopardato Ieri il Principato di Monaco ha ospitato la Circus Parade e a presenziare non potevano che esserci i membri più in vista di casa Grimaldi. La più fashion dell’evento? La principessa Gabriella, figlia di Charlene e Alberto, apparsa adorabile con un cappotto leopardato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Circo di Monte-Carlo è una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo europeo e non sorprende che nelle ultime ore sia stato celebrato con una Grande Parade. L'evento si è tenuto tra le vie del centro cittadino ed è stato seguito da un Open Air Circus Show sulla Piazza del Palazzo Grimaldi. Naturalmente la famiglia reale non ha potuto fare a meno di presenziare, tornando ad apparire in pubblico per la prima volta dopo gli appuntamenti natalizi. Sebbene Charlene e suo marito Alberto abbiano incantato i sudditi con la loro innata eleganza, i veri protagonisti della mattinata sono stati i principini Jacques e Gabriella. Quest'ultima, in particolare, ha dato prova di essere una piccola icona fashion: ecco cosa ha indossato.

I reali di Monaco alla Circus Parade

Charlene di Monaco col coat dress per l'inverno

L'avevamo lasciata con un maglione rosso tipicamente natalizio mentre distribuiva regali nella piazza del Principato, ora ritroviamo la principessa Charlene in una versione decisamente più sofisticata. Per partecipare alla Circus Parade ha infatti indossato un coat dress color cammello di Emilia Wickstead (uno dei brand preferiti di Kate Middleton), per la precisione un modello con l'abbottonatura doppiopetto lungo fino alle caviglie che ha coperto il resto del look. A intravedersi sono stati solo un maglioncino nero a collo alto e un paio di stivali di camoscio col tacco basso, i Joelle firmati Gianvito Rossi. Orecchini scintillanti, capelli con la fila laterale e guanti dark: la principessa monegasca ha proposto un outfit perfetto per combattere il freddo con stile.

Charlene di Monaco in Emilia Wickstead

I look dei principini Jacques e Gabriella

I veri protagonisti dell'evento sono stati però i gemellini reali: se da un lato Jacques si è trasformato in un piccolo lord con pantaloni beige e cappotto blu navy, il colore simbolo dei reali, sua sorella Gabriella ha preferito qualcosa di più originale. Per la parata circense le è stato fatto indossare un adorabile cappottino grigio firmato Dior decorato all-over con una stampa leopardata sui toni del nero. Così come la madre, anche lei ha combattuto il freddo con un maglione a collo alto dark, mentre per quanto riguarda le scarpe ha scelto un paio di stivaletti griffati ma raso terra: degli anfibi di pelle nera di Dolce&Gabbana arricchiti da una fibbia logata intorno alla caviglia. Insomma, pare proprio che la piccola Gabriella abbia ereditato la passione per la moda da Charlene: da grande diventerà una delle principesse più glamour d'Europa?

Gabriella di Monaco con cappotto Dior e stivali Dolce&Gabbana