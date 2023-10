Royal Family: perché Kate Middleton, William e i principini si vestono sempre di blu Avete notato che i principi del Galles si vestono quasi sempre di blu in pubblico? Non si tratta di una scelta cromatica casuale: ecco il motivo nascosto dietro questo originale dettaglio di stile.

La Royal Family è da sempre legata a una serie di rigidissime regole imposte dal protocollo di corte e non sorprende che si urli allo scandalo quando un membro di casa Windsor "osa" ribellarsi. Gli obblighi e i divieti riguardano soprattutto il dress code, dettaglio capace di rendere le apparizioni pubbliche dei reali impeccabili e all'insegna del bon-ton. La famiglia dei principi del Galles lo sa bene ed è per questo che cura nei minimi particolare ogni singolo look "ufficiale", anche quelli dei piccoli di casa. Per quale motivo, però, Kate Middleton e William sembrano prediligere il blu sia per loro che per i figli George, Charlotte e Louis?

Cosa simboleggia il colore blu

Che si tratti del classico blu navy o del più vitaminico blu elettrico, le diverse sfumature del blu sembrano essere le preferite della famiglia dei principi del Galles. Così come si può facilmente immaginare, le scelte cromatiche in fatto di stile sono tutt'altro che casuali quando si parla dei reali inglesi, che in più di un'occasione hanno dato prova di riuscire a inviare dei precisi messaggi attraverso i look, dagli omaggi ai paesi ospitanti durante i tour europei ai dolci ricordi della regina Elisabetta. Da questo punto di vista, il blu è il simbolo dell'eleganza e della formalità, una nuance capace di trasmettere calma e responsabilità e proprio per questo sfoggiata spesso da persone ricoprono un importante ruolo istituzionale.

I Royals in blu

Il blu per i Royals ha un importante valore

Per i reali inglesi, inoltre, il blu è anche uno dei simboli del Regno Unito perché richiama la Union Jack: indossare questa precisa nuance per Kate Middleton, William e i figli è dunque una vera e propria scelta patriottica. L'esperta reale Elizabeth Holmes ha spiegato: "La famiglia reale è sempre molto consapevole del messaggio che invia tramite l'abbigliamento. Prima di chiederci cosa stanno facendo, quale causa sta sostenendo o a quale evento stanno partecipando, guardiamo sempre cosa indossano. Conoscono questo strumento e lo usano in modo abbastanza intelligente". Insomma, i principi del Galles sono coscienti di essere gli eredi al trono diretti e con i loro abiti blu intendono mostrare sostegno al paese che un giorno governeranno.

