Le vacanze ideali per gli amanti della birra? Nelle capitali europee dove una pinta costa 1 euro Siete amanti della birra e intendete organizzare una vacanza "a tema"? Sono diverse le capitali d'Europa dove i prezzi delle pinte sono davvero bassi: ecco la classifica delle più economiche.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate si avvicina e sono moltissimi coloro che stanno cominciando a pianificare le vacanze, così da risparmiare e da non rimanere nella più totale incertezza fino all'ultimo minuto. Quale migliore occasione delle serate calde per concedersi qualche drink all'aria aperta, magari con gli amici più cari in un paese diverso dal proprio? Gli amanti della birra, in particolare, saranno lieti di sapere che esistono delle destinazioni in Europa in cui il prezzo delle pinte è davvero basso e super competitivo: ecco quali sono le città da visitare assolutamente per gustare delle birre buonissime e allo stesso tempo super economiche.

Le capitali europee dove la birra costa poco più di 1 euro

Il sito tedesco Omio (che si occupa di comparare prezzi e di prenotare viaggi online) ha fatto alcune ricerche sul tema birra e ha scoperto che in alcune città europee le pinte sono davvero economiche. A guadagnarsi il primo posto in classifica, offrendo il miglior rapporto qualità prezzo dell'intero continente, è Minsk, la capitale della Bielorussa, dove mezzo litro di birra viene a costare poco più di un euro. Sebbene viaggiare in quei luoghi risulti essere un po' difficile al momento, sarebbe bene tenere a mente il consiglio per il futuro.

A seguire nella lista c'è Chisinau, la capitale della Moldavia, dove in media una birra viene venduta a 1,29 euro. La città, inoltre, è famosa anche per la sua ricca storia, i suoi monumenti leggendari e e la sua ampia varietà di pub e bar. Baku in Azerbaigian, Tbilisi in Georgia e Yerevan, la capitale dell'Armenia: qui le birre costano ancora poco più di 1 euro, dunque a quanto pare le pinte più convenienti d'Europa si trovano al di fuori dei soliti itinerari turistici.

Da Sofia a Praga, le città con le pinte più economiche

Coloro che desiderano visitare delle mete più note, così da trovare anche più facilmente dei voli low-cost, farebbero bene ad andare a Sofia, in Bulgaria, oppure a Skopje, in Macedonia: in entrambe le città una pinta in media costa 1,93 euro. Seguono Pristina in Kosovo, Sarajevo in Bosnia Erzegovina e infine Budapest in Ungheria e Praga in Repubblica Ceca.

Queste ultime sono ormai molto popolari sia per le meravigliose attrazioni che per le birre a buon mercato (vengono offerte a circa 1,86 euro). Quali sono, invece, le città meno economiche in fatto di birre? La più cara è Reykjavik in Islanda, dove mezzo litro di bionda arriva a superare i 10 euro. Olso, Helsinki, Copenaghen e Stoccolma ma anche Londra, Parigi, Berna e Dublino: il nord Europa non sembra essere "friendly" nei confronti degli amanti del luppolo. In quanti prenderanno in considerazione questa lista per organizzare le prossime vacanze estive?