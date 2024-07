video suggerito

Le 8 spiagge più belle di Barcellona e dintorni Barcellona è una delle città più amate in Europa per il turismo estivo e balneare. Capitale della Catalogna, è famosa non solo per le sue bellezze architettoniche ma anche per le sue 9 spiagge urbane, come quella della Barceloneta o del Somorrostro: scopriamo le spiagge più belle di tutta Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barcellona

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Vacanze estive 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barcellona, capitale della Catalogna, è una delle città più amate d'Europa anche per il turismo estivo e balneare. Oltre ai turisti che affollano la città catalana per le sue bellezze architettoniche e artistiche – come la Sagrada Familia, il Museo di Picasso, Casa Battló e le altre costruzioni dell'architetto modernista Antoni Gaudí – sono molti i visitatori che visitano Barcellona per le sue spiagge e il suo mare. La costa catalana, infatti, è ricca di sabbia dorata ed è bagnata da acque turchesi e cristalline, oltre a essere dotata di servizi e comfort. La città ha ben 9 spiagge urbane, come la Barceloneta o il Somorrostro, ma nei dintorni si possono trovare anche litorali meno conosciuti e più riservati oppure più gettonati come la Costa Brava e Lloret de Mar. Scopriamo le 8 spiagge più belle di Barcellona.

Platja de la Barceloneta

La Barceloneta (Platja de la Barceloneta) è la spiaggia più famosa di Barcellona. Situata a pochi passi dalla città, è una spiaggia libera sabbiosa popolata da residenti e da giovanissimi che amano riposarsi qua, ascoltando musica o prendendo un drink in riva al mare. Parallela alla spiaggia corre il lungomare con pista ciclabile dove persone in bici o sui pattini sfrecciano diretti verso il quartiere Poblenou. La spiaggia è amatissima dai giovani anche per le numerose discoteche e i xiringuitos (così si chiamano in catalano) che popolano la spiaggia. La spiaggia, però, è anche piena di famiglie con bambini visto che è facilmente raggiungibile e piena di servizi e comfort.

La Barceloneta

Platja de San Sebastià

Situata nel quartiere di Ciutat Vella, la spiaggia di San Sebastià costituisce l'ultimo tratto della Barceloneta. Queste due spiagge sono le più antiche e tradizionali, ma anche le più attrezzate con club sportivi, bar, ristoranti e molti altri servizi. È lunga quasi 700 metri ed è frequentata dai residenti soprattutto del quartiere di Ciutat Vella. Tuttavia, è una delle spiagge della città con il maggior numero di turisti stranieri. Intorno alla spiaggia ci sono parcheggi riservati con percorsi accessibili fino alla spiaggia sabbiosa: come la Barceloneta anche questa spiaggia è particolarmente amata anche dai surfisti per il vento che soffia sul mare creando onde perfette per una giornata di surf.

Platja de San Sebastià

Platja de Sant Miquel

Situata tra le spiagge di Sant Sebastià e Barceloneta, la spiaggia di Sant Miquel (Miguel in spagnolo) prende il nome dalla chiesa di Sant Miquel del Port, costruita nel 1755. Anche questo tratto di litorale è uno dei più frequentati dai residenti e dai turisti: questo tratto si estende per circa 420 metri ed è proprio sul lungomare di Barcellona, a pochi passi dalla città. La bandiera di Ecoplayas sventola sulla spiaggia come riconoscimento della qualità e dei servizi offerti: non solo bar, ristoranti e comfort, ma anche servizi per le persone con disabilita. Tra i servizi disponibili per tutti i residenti troviamo: noleggio ombrelloni e lettini.

Platja del Somorrostro

La Platja del Sommorrostro è una delle più famose di tutta Barcellona: lunga circa 500 metri, collocata tra l'Hospital del Mar e il Moll de Marina, è l'ideale per famiglie con bambini per via dei servizi e delle acque non troppo profonde. È possibile noleggiare lettini e ombrelloni e fruire di uno dei tanti bar che costeggiano la spiaggia. Durante il secolo scorso la spiaggia era occupata da una grande baraccopoli dove vivevano quasi 15mila persone facenti parte della comunità rom: le baracche, però, sono state distrutte tra gli anni Sessanta e Ottanta creando innumerevoli disagi per la popolazione che le abitava, che improvvisamente non ha più avuto una casa in cui vivere. Oggi la spiaggia è dotata di molti servizi e diversi accessi: attualmente vige un divieto sul fumo di sigarette, altro motivo per cui è frequentata molto da famiglie e bambini.

Spiaggia di Somorrostro a Barcellona

Platja de la Nova Icaria

La spiaggia di Nova Icària è una delle spiagge più tranquille di Barcellona, ideale per le famiglie con i bambini e anche per i gruppi di giovani. Situata nelle immediate vicinanze del Port Olímpic, è circondata da ristoranti e bar: è una spiaggia libera come le altre ma è possibile anche noleggiare ombrelloni e lettini. C'è anche un'area giochi per i bambini, oltre al tavolo da ping pong e al campo da beach volley per chi ama praticare sport in spiaggia.

Spiaggia Platja de la Nova Icaria

Platja del Bogatell

Situata tra le spiagge di Nova Icària e Mar Bella, la spiaggia di Bogatell è stata una delle novità introdotte con il piano urbanistico che ha rivoluzionato la città di Barcellona in occasione dei Giochi Olimpici del 1992. Il piano che ha cambiato volto alla città catalana ha reso accessibile il lungomare che costeggia le principali spiagge della città, oltre a ricavare oasi verdi in prossimità delle spiagge urbane. La spiaggia di Bogatell è frequentata da famiglie, giovani e amanti degli sport come il beach volley, il basket e il calcio. Inoltre la spiaggia è dotata anche di attrezzature sportive per chi vuole allenarsi in spiaggia.

Playa de Bogatell

Platja de la Mar Bella

Platja de la Mar Bella è una delle spiagge di Barcellona più amata dai giovani. È dotata di un'area riservata ai naturisti ed è frequentata da amanti dello sport e studenti: a pochi passi dalla spiaggia, infatti, si trova il Mar Bella Municipal Sports Complex, un centro polisportivo introdotto anche questo in occasione dei Giochi Olimpici. Tra le attività messe a disposizione dalla spiaggia della Mar Bella ci sono il beach volley, lo skateboard, vista la pista che si trova nelle vicinanze, le escursioni in kayak o in catamarano o anche le immersioni organizzate dal centro della spiaggia.

Platja de Fenals, Lloret de Mar

Playa de Fenals è una delle spiagge più affollate di tutta Lloret de Mar una delle località più famose e amate dai giovani di tutta la Catalogna. È situata a 6 km da Blanes, una delle ultime località della Costa Brava. Si tratta di una spiaggia con sabbia finissima dal litorale lunghissimo e circondato da una vegetazione rigogliosa. La spiaggia è attrezzata per il noleggio ombrelloni, dei pedalò e di altre attrezzature per gli sport acquatici. La spiaggia, sempre molto affollata, è amatissima dai giovani.

Platja Fenals a Lloret de Mar Costa Brava