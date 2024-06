video suggerito

Dove andare in montagna per le vacanze estive 2024: le località più belle in Italia Siete ancora indecisi per le vacanze estive 2024? Se andate alla ricerca di temperature fresche e di un contatto diretto con la natura, potete puntare sulla montagna. La Thuile, Cortina D'Ampezzo, Auronzo di Cadore: ecco quali sono le località in Italia perfette per chi non ama i viaggi in località marittime.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate solitamente viene associata alle spiagge affollate, alle temperature roventi e al mare cristallino ma la verità è che sono moltissimi coloro che preferiscono le alte quote, così da trascorrere le ferie al fresco tra passeggiate all'aria aperta, trekking ed escursioni in vetta dove godere di viste straordinarie. Chi non è amante dei viaggi in località marittime in questo 2024 può optare per una vacanza in montagna, anche perché sono moltissime le location alpine in Italia in cui potersi concedere una pausa rilassante: ecco quali sono i luoghi più economici, quelli perfetti per la famiglia, per i bambini o per gli amici a quattro zampe.

La Thuile – Valle D'Aosta

La Thuile è un piccolo comune in Valle D'Aosta ai piedi del Monte Bianco che conta solo 829 abitanti, diventato famoso per i suoi impianti sciistici che ogni inverno attirano migliaia di turisti. Cosa si può fare in questa splendida location in estate? Innanzitutto esistono innumerevoli percorsi di trekking da provare per ammirare contesti naturalistici da favola, ghiacciai millenari e meravigliosi paesaggi alpini. Tra i più noti c'è il percorso che conduce al Lago Verney: nato dai ghiacciai, è contraddistinto da acque cristalline che riflettono i fiori di montagna che circondano le sue sponde. Equitazione, rafting, pesca nei laghi o anche relax in piscine attrezzate: una vacanza estiva a La Thuile è perfetta sia per gli esperti di trekking che per le famiglie alla ricerca di relax e divertimento.

La Thuile

Val di Fassa e Campiglio

Le Dolomiti sono la meta ideale non solo per le vacanze invernali ma anche per una pausa estiva all'insegna del relax. Tra le location più vive tra giugno, luglio e agosto ci sono Val di Fassa e Madonna di Campiglio, due paesini nel cuore del Trentino dove ci si può addentrare tra boschi di abeti, passeggiare tra pareti di roccia incantate o pranzare in rifugi panoramici. Tra le esperienze da provare ci sono in assoluto sia il trekking tra i percorsi che conducono ai laghi più belli del luogo che una giornata in spa tra saune purificanti, massaggi rilassanti e piscine con vista. Libertà, contatto diretto con la natura e meravigliosi panorami alpini: fare un viaggio tra le montagne delle Dolomiti è la scelta ideale per chi vuole fuggire dal caos cittadino.

Madonna di Campiglio

Alta Badia e Alta Pusteria

Sempre tra le Dolomiti si può fare visita alla zona dell'Alta Badia. Famosa per la sua natura incontaminata, conta oltre 400 km di sentieri perfettamente segnalati, dunque è un vero e proprio paradiso per gli amanti del trekking. Che lo si faccia a piedi o con la bici, non importa, ci si troverà di fronte dei panorami mozzafiato. Qui, inoltre, anche la gastronomia è un'eccellenza, un perfetto mix di storia antica e innovazione. Un'alternativa valida è l'Alta Pusteria con 500 km di percorsi escursionistici, decine di punti ristoro, piste ciclabili e panorami mozzafiato. Molto gettonati sono anche le giornate in spa con vista sulle Dolomiti, l'esperienza perfetta per chi vuole darsi totalmente al relax.

Alta Badia

Parco Adamello Brenta – Trentino

Il parco naturale Adamello Brenta è un'area protetta del Trentino istituita nel 1967, diventata famosa per la ricchezza e la varietà della flora e della vegetazione. Cosa si può fare qui in estate? I percorsi alla scoperta della geologia sono super gettonati, visto che permettono di camminare ed esplorare ma senza rinunciare al riposo. Splendide viste sul ghiacciaio dell'Adamello, pause rigeneranti sulle sponde del lago (il più famoso è il lago rosso), passeggiate tra le cascate zampillanti, il tutto circondati da animali (primo tra tutti l'orso bruno, il simbolo del parco), alberi e rocce secolari. Prima di addentrarsi tra i boschi, però, è necessario sapere che è consigliabile scegliere un abbigliamento adeguato alle temperature e comunicare ai guardiani il percorso scelto

Adamello di Brenta

Auronzo di Cadore – Veneto

Auronzo di Cadore è una delle località di villeggiature più amate del nord Italia: circondata dalle vette più belle delle Dolomiti, è adagiata su una valle attraversata dal fiume Ansiei e, visti i meravigliosi panorami, non sorprende che storicamente sia stata scelta spesso da papi, generali e poeti per i loro soggiorni estivi. Camminate tra i boschi, sentieri ad alta quota, giri in barca al lago e pic-nic in prati verdeggianti: le esperienze da provare qui sono innumerevoli. Chi va alla ricerca di adrenalina sarà lieto di sapere che ci sono anche trekking con dislivelli impegnativi e arrampicate. Caratteristica, inoltre, per i suoi chalet che sembrano essere usciti dalle fiabe e per i balconi in legno da cui traboccano vasi di gerani in fiore.

Auronzo di Cadore

Courmayeur – Val D'Aosta

In estate Courmayeur viene definita un vero e proprio "parco divertimenti a cielo aperto" ed è per questo che è la meta ideale per coloro che vogliono organizzare una vacanza in montagna. Prati verdi a perdita d'occhio, cascate che nascono dai ghiacciai, laghi cristallini e le cime del Monte Bianco che dominano ogni panorama: le escursioni da fare e i sentieri da percorrere sono moltissimi e adatti a ogni esigenza. In questa località alpina, però, non esiste solo il trekking, coloro che vogliono sfruttare l'estate per rilassarsi possono darsi al golf, allo yoga o alle degustazioni delle ricette locali. Come se non bastasse, ogni anno vengono organizzati anche degli eventi per i più piccoli, così da permettergli di divertirsi e creare ai piedi del Monte Bianco.

Courmayeur

Cortina d'Ampezzo – Veneto

Chi non conosce Cortina d'Ampezzo, la località sciistica in Veneto amatissima dalle star? Anche in estate, quando ormai la neve si è completamente sciolta e le piste sono state "smontate", è la meta ideale per gli amanti delle vacanze in montagna. Qui si potranno organizzate passeggiate ad alta quota, gite in bicicletta o semplicemente pranzi nei rifugi: i percorsi disponibili sono molti, da quelli più hard a quelli più pianeggianti, così da permettere anche alle famiglie con bambini di darsi al trekking e da ammirare le vette delle Dolomiti. Un'esperienza da provare al posto della classica giornata al mare? Un pic-nic sulle sponde di un lago.

Cortina D'Ampezzo