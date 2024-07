video suggerito

Le nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant: dopo 4 mesi di matrimonio itinerante, si sposano il 12 luglio Si concluderanno con la cerimonia ufficiale del 13 e il 14 luglio, le nozze tra il figlio dell'uomo più ricco di tutta l'Asia, Anant Ambani, e l'imprenditrice indiana Radhika Merchant. Dopo quattro mesi di matrimonio itinerante, i futuri sposi miliardari pronunceranno il fatidico sì.

A cura di Arianna Colzi

Anant Ambani e Radhika Merchant

In quest'estate ricca di matrimoni vip, ce n'è uno che si può definire un matrimonio itinerante. Il figlio dell'uomo più ricco di tutta l'Asia, Anant Ambani, sposeràl Radhika Merchant, figlia dei magnati della farmaceutica Viren e Shaila Merchant. Merchant e Ambani, figlio più giovane del presidente di Reliance Industries Mukesh Ambani, magnate indiano, stanno celebrano le nozze da quattro mesi. Dagli abiti ai gioielli, dalle decorazioni alle location, passando per l'esibizione di Rihanna e gli invitati vip come Mark Zuckerberg e Bill Gates, la coppia di miliardari sembra intenzionata a passare alla storia per il loro matrimonio infinito.

Tutte le tappe del matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant: il party pre matrimonio

L'editorialista e scrittrice Shobhaa De ha dichiarato a BBC che la portata del matrimonio è in linea con la ricchezza degli Ambani. Come sempre accade, oltre alla curiosità, non sono mancate le critiche e il clamore intorno al matrimonio, soprattutto considerando il Paese di provenienza dei due coniugi, l'India, dove decine di milioni di persone vivono in una condizione di indigenza. Negli ultimi decenni, la discrepanza di reddito in India si è enormemente ampliata, e con essa anche la percezione della ricchezza: se nei decenni scorsi la ricchezza era solo sussurrata, oggi i grandi miliardari indiani fanno dello sfarzo e dell'opulenza un elemento distintivo dei loro matrimoni. La fortuna personale di Ambani è stimata in ben 115 miliardi di dollari: mentre l'enorme ricchezza e il potere della famiglia Ambani sono ben noti in India, molti al di fuori del Paese potrebbero non essersi resi conto della portata della loro ricchezza fino ad ora.

I coniugi Ambani

Quando i genitori di Anant Ambani hanno organizzato una festa di tre giorni prima del matrimonio del figlio a marzo hanno dato, di fatto, inizio ai quattro mesi di nozze: durante la festa si è esibita Rihanna, che ha cantato per i 1200 invitati tra i quali Mark Zuckerberg di Meta, Bill Gates di Microsoft e anche la mitica Nunzia Caputo, la signora che realizza le orecchiette a Bari Vecchia diventata star dei social. Tra i dettagli incredibili oltre al concerto della diva statunitense: le decine di chef che hanno servito circa 2mila piatti, gli ospiti che soggiornavano in tende di lusso, un mini libretto di dieci pagine che conteneva le regole del dress code da rispettare. Non un unico codice abbagliamento, bensì uno per la visita al santuario di famiglia a tema jungle fever, uno per la festa in casa a tema Moulin Rouge e altri ancora. In tutti questi mesi, Radhika Merchant ha indossato decine di abiti griffati custom made tra cui troviamo uno tempestato di 20mila cristalli Swarovski e una riedizione dell'abito Versace indossato da Blake Lively al Met Gala del 2022.

Una delle location a Mumbai allestita per i festeggiamenti

Quanto è costato il matrimonio lungo 4 mesi dei coniugi Anbani

La seconda tappa, dopo l'India, del matrimonio quadrimestrale è stata l'Italia, per la precisione Portofino, perla della Liguria. A giugno la coppia miliardaria si è spostata dall'India fino in Liguria, facendo tappa a Roma, Cannes, Genova, a bordo di uno yatch super lusso. In occasione di quella che si può definire a tutti gli effetti una crociera sul Mediterraneo, si sono esibiti i Backstreet Boys, Katy Perry e anche Andrea Bocelli. Questa settimana, infine, un'altra serie di festeggiamenti per il matrimonio ha preso il via nella città natale della famiglia, Mumbai, con un'esibizione di Justin Bieber. Si ipotizza che Adele possa esibirsi al matrimonio vero e proprio che si terrà nel weekend del 13-14 luglio, ma nessuna conferma è arrivata dalla famiglia. In tutto la famiglia Ambani, scrive la BBC, dovrebbe aver speso tra gli 11 e i 13 miliardi di rupe, ossia 132 milioni di dollari, di cui 7 milioni di dollari solo per l'esibizione di Rihanna e 10 per quella di Bieber. Non ci resta che aspettare il matrimonio vero che segnerà la fine delle nozze itineranti nel weekend.

I coniugi durante uno dei festeggiamenti