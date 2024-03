La pastaia di Bari invitata con Rihanna alle nozze dell’uomo più ricco del mondo grazie alle sue orecchiette Nunzia – La signora delle orecchiette di Bari Vecchia sbarca in India per le nozze di Anant Ambani, l’uomo più ricco del mondo. La donna è stata invitata a partecipare agli stessi festeggiamenti cui ha partecipato Rihanna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nunzia Caputo, la pastaia meglio conosciuta sui social come la signora delle orecchiette di Bari Vecchia, sbarca in India per partecipare alle nozze di Anant Ambani, l’uomo più ricco del mondo. La donna ha preso parte ai festeggiamenti prenuziali organizzati in vista del matrimonio tra Ambani e la fidanzata Radhika Merchant. Allo stesso evento ha preso parte Rihanna con un’esibizione per la quale ha ricevuto un compenso stratosferico: 5 milioni di dollari. Alle nozze dell'erede della dinastia più ricca d'Asia erano presenti anche Mark Zuckerberg e Bill Gates, oltre a una serie di celebrità provenienti da tutto il mondo.

Il commento della signora delle orecchiare: “Felicissima di andare in India”

“Sono felicissima di essere stata invitata in India per i festeggiamenti prenuziali di Anant Ambani e Radhika Merchant”, è stato il commento della pastaia Nunzia che non ha esitato ad accettare la proposta. Nel menu della festa, grazie alla partecipazione di Nunzia, sono state inserite le originali “orecchiette made in Puglia”, specialità della celebre pastaia che ha potuto così portare oltreoceano le sue abilità culinarie. Nunzia gode id un successo inarrestabile sui social. Sono migliaia le persone che la seguono e si lasciano ispirare dai suoi video. “Devo dire grazie a mia nonna per avermi trasmesso l'arte e la passione nel fare le orecchiette…questa è la mia vita”, racconta la donna in un video postato sui social.

Nunzia Caputo pronta a depositare il suo brand

Intanto, Caputo è pronta a depositare il suo marchio. Lo farà alla fine del mese, quando darà finalmente vita al suo brand. Il marchio porterà il nome di Nunzia e sarà esportato in tutto il mondo anche grazie alla collaborazione con il figlio Rino che si occupa di tutto gli aspetti meno artigianali dell’attività della madre.