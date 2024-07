video suggerito

Nicolas Vaporidis ha sposato Ali Rinaldo, le foto delle nozze: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia invitati Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati. L’attore aveva annunciato che il matrimonio era imminente, evitando di rivelare la data precisa delle nozze. Le celebrazioni si sono tenute in Toscana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo sono diventati marito e moglie. Il "sì" è arrivato dopo qualche anno che i due fanno coppia fissa, pronunciato alla presenza di familiari e amici di lunga data. Tra gli invitati anche volti noti del mondo dello spettacolo, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Nonostante l'attore abiti da circa tre anni in Inghilterra insieme alla sua compagna, la coppia ha scelto come luogo per le celebrazioni un agriturismo nel cuore della Toscana.

Il matrimonio tra Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

Nicolas Vaporidis si è sposato con Ali Rinaldo. L'attore, in un'intervista rilasciata qualche settimana prima delle nozze, aveva annunciato che il matrimonio fosse imminente. Vaporidis, però, non aveva rivelato ulteriori dettagli né sui testimoni, né sugli invitati, evitando perfino di fornire la data precisa della cerimonia. Che la coppia fosse riservata era cosa nota, sui profili social di entrambi sono poche le foto insieme.

A Repubblica, però, l'attore aveva confessato di essere follemente innamorato della sua fidanzata e di sentire il desiderio di diventare padre:

Leggi anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sposi, la felicità di Eleonora Giorgi al matrimonio del figlio

È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei.

La cerimonia privata in Toscana

I neo sposi all'altare, loro due che battono le mani ed Edoardo Tavassi che abbraccia Nicolas Vaporidis. Sono queste le poche immagini e video che sono trapelati sui social. Appare chiaro, però, come la cerimonia sia stata costellata da momenti di gioia.

Tra le foto e i filmati, infatti, anche una piccola parentesi in cui l'attore insieme agli invitati invitati intona il brano Notte prima degli esami, colonna sonora del film cult in cui recitò come protagonista.