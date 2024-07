Nicolas Vaporidis presto sposo: “Il matrimonio tra due settimane, la mia futura moglie si chiama Ali”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Oggi vivo a Londra e tra pochi giorni mi sposo". Nicolas Vaporidis, dopo la vittoria all‘Isola dei Famosi nel 2022 e il successo ottenuto grazie al film Notte Prima degli Esami, ha cambiato vita. Da circa tre anni vive a Londra, dove ha aperto il ristorante Taverna Trastevere, che conta due sedi in Inghilterra e una a Milano. Quanto alla sua vita privata, ha raccontato in un'intervista a La Repubblica che presto convolerà a nozze con la fidanzata, Ali.

Nicolas Vaporidis presto sposo, l'annuncio

Da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata, Vaporidis ha raccontato che presto convolerà a nozze con la sua fidanzata, Ali, con cui era uscito allo scoperto sui social nel luglio 2022, qualche mese dopo la vittoria all'Isola dei Famosi. "Oggi vivo a Londra e tra pochi giorni mi sposo", ha raccontato. E alla domanda di fornire qualche dettaglio in più sul grande giorno, ha risposto: “Il matrimonio sarà tra due settimane. La mia futura moglie si chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese". L'attuale titolare della catena di ristoranti Taverna Trastevere si dice pronto a costruire una famiglia: "Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato".

Da Notte Prima degli Esami a Taverna Trastevere a Londra

Vaporidis è stato travolto dal successo all'età di 24 anni, quando ottenne il ruolo da protagonista nel film Notte prima degli Esami. Una popolarità che, all'epoca, il giovane attore non seppe come gestire:

La sera prima che uscisse il film ero un perfetto sconosciuto, il giorno dopo mi fermavano per strada. Si è aperto un mondo, mille possibilità. Da quel momento ho fatto 20 anni di cinema e 46 film. Un bel giro sulla giostra, insomma. Porte aperte ovunque. Tutti che ti vogliono. Donne, soldi. Ho perso il senso della realtà. Era una vita artefatta. Con rapporti artefatti. Molti ti stanno intorno solo per opportunismo.

Per questo motivo decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo perché "quella non era vita vera". Dopo il periodo del Covid, decise di trasferirsi a Londra e ricominciare da zero. Prima divenne cameriere in un ristorante, poi titolare di uno suo, Taverna Trastevere. "Sono molto più felice di quando ho fatto Notte prima degli esami. Adesso vivo il presente e ho imparato a mettermi in discussione", ha raccontato. E quanto al mondo della recitazione, confessa: "Non chiudo mai nessuna porta. Se, per esempio, mi innamorassi di una sceneggiatura, non escludo che farei quel film. Ho mantenuto rapporti solo con Eros Galbiati, che poi è diventato uno dei miei migliori amici".