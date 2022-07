Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con Ali, la prima foto con la fidanzata “segreta” Tra le sue storie Instagram, Nicolas Vaporidis ha pubblicato la prima foto con la fidanzata Ali. Una ragazza dai capelli biondi che vive a Londra e che ha scelto di mantenere “segreta” durante la sua avventura all’Isola dei Famosi, rivelandone solo il nome. Ora il vincitore del reality ha scelto di uscire allo scoperto.

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis non ha mai voluto sbilanciarsi troppo sulla sua vita sentimentale. Ha raccontato al pubblico di avere una fidanzata che lo aspettava a casa, ma oltre al nome, Ali, non ha mai rivelato nessun altro dettaglio. A distanza di un mese dalla fine della sua avventura in Honduras e dopo aver raccontato a Fanpage.it di essere "riservato a livelli paranoici", l'ex naufrago ha pubblicato sui social la prima foto con la sua dolce metà, uscendo così allo scoperto ma mantenendo per certi versi anche quella riservatezza che lo contraddistingue.

La prima foto di Nicolas Vaporidis con la fidanzata Ali

Tra le sue storie Instagram, il vincitore dell'Isola dei Famosi ha pubblicato un selfie che lo ritrae abbracciato a una ragazza bionda. Non menziona esplicitamente il suo nome, ma l'immagine corrisponde agli indizi raccolti in questi mesi e a quanto rivelato dal diretto interessato. Come ha raccontato durante il reality, la sua Ali è bionda e vive a Londra. Ed effettivamente scorrendo tra le altre story si vede che i due si trovano poco fuori la capitale inglese. Quindi questo scatto appare a tutti gli effetti come la prima foto sui social con la fidanzata, che per mesi ha voluto quasi mantenere "segreta". A confermare che sia proprio lei il confronto con l'immagine che ha sul suo profilo Instagram e su quello Facebook, dove le somiglianze del viso sono evidenti.

Foto pubblicata da Nicolas Vaporidis e l’immagine del profilo di Ali Rinaldo

Cosa ha raccontato Nicolas Vaporidis della fidanzata Ali

Fin dall'inizio della sua avventura in Honduras, Nicolas Vaporidis ha scelto di proteggere il suo amore. Ha raccontato di essere innamorato di una ragazza che vive a Londra, ma solo con il passare dei mesi ne ha rivelato il nome. "Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere", aveva detto a Ilary Blasi parlando dei sentimenti che prova nei confronti di Ali, la quale gli aveva scritto una lunga lettera d'amore per manifestargli tutto il suo supporto in questa avventura.

L'attore aveva poi svelato che la loro storia era iniziata da poco tempo e proprio in uno dei momenti più delicati della sua vita: "È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare".