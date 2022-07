Nicolas Vaporidis svela il nuovo tatuaggio dopo l’Isola dei famosi: la foto e il significato Dopo aver vinto l’Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis si è concesso un nuovo tatuaggio, il cui significato sembra essere proprio legato all’esperienza vissuta in Honduras.

A cura di Daniela Seclì

Dopo aver conquistato la vittoria all'Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis è tornato al suo lavoro. Gestisce un ristorante a Londra. In questi giorni, è andato a trovarlo Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. L'attore, inoltre, si è concesso un nuovo tatuaggio, il cui significato sembra celebrare la lunga esperienza vissuta in Honduras.

La foto del nuovo tatuaggio di Nicolas Vaporidis e cosa significa

Nicolas Vaporidis ha condiviso con gli utenti che lo seguono su Instagram, un reel che lo ritrae mentre è intento a fare un nuovo tatuaggio, precisamente sull'avambraccio. L'attore ha immortalato tutte le fasi della lavorazione (vedi video in alto, ndr). Poi, ha pubblicato nelle Instagram Stories, una foto che mostra il risultato finale. Quindi ha svelato il significato del tatuaggio:

"Simbolizza la gioia e il sollievo dopo aver superato alcune difficoltà e la ricompensa della pace e della forza".

Nicolas Vaporidis è fidanzato con Ali

Nicolas Vaporidis, una volta conclusa l'esperienza all'Isola dei famosi, è tornato dalla sua fidanzata Ali. Ogni tanto, la donna appare di sfuggita nelle Instagram Stories dell'attore, ma la parola d'ordine resta "riservatezza". In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Nicolas Vaporidis ha spiegato perché a un certo punto, all'Isola dei famosi 2022, ha rotto il silenzio su Ali, dopo avere inizialmente tenuto nascosta la loro storia d'amore: